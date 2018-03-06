全面深入贯彻党中央决策部署<br>努力开创经济社会发展新局面

新华社北京3月5日电 中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋5日下午来到他所在的四川代表团，同代表们一起审议政府工作报告。

王东明、尹力、汪其德等代表围绕贯彻落实政府工作报告、推动四川经济社会高质量发展、因地制宜发展产业助推脱贫等作了发言。在听取代表发言后，汪洋说，党的十八大以来的5年，我国经济平稳增长，结构不断改善，质量明显提升，群众得到的实惠显著增多，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是各级政府认真贯彻落实党中央决策部署的结果。李克强总理所作的政府工作报告，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，对过去工作的总结客观全面，对今年工作的安排重点突出，是一个求真务实、凝聚力量的好报告，我完全赞成。

汪洋强调，成绩令人鼓舞，但前进中的困难矛盾、风险挑战依然艰巨。要切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不折不扣把党中央决策部署贯彻好、落实好。要深入推进改革开放，按照高质量发展的要求建设现代化经济体系，提高我国经济创新力和竞争力。要突出抓重点、补短板、强弱项，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进经济社会持续健康发展。要坚持问题导向，大兴调查研究之风，不断提高结合实际创造性开展工作的水平。

汪洋希望四川认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大精神，继续奋发进取，锐意改革创新，不断巩固“稳”的基础，保持“好”的强劲势头，推动治蜀兴川再上新台阶，在全面建成小康社会决胜阶段再立新功。

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 04 版）

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