全面取消二手车限迁政策 业内:市场潜力进一步释放

人民网北京3月6日电 (付长超 实习生安思雨)政府工作报告提出，将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。业内人士表示，此项政策顺应居民需求新变化扩大消费，将有效促进二手车消费市场潜力进一步释放。

“限迁政策”影响车辆跨区域流通。业内人士表示，国际上，消费者置换一台汽车的平均周期是6年。因为限迁政策会导致置换延迟，这样意味着新车销售速度的放缓。对于消费者而言，要换车就得有活跃的二手车市场：一方面想换车的可以将旧车出手，车款用来补贴买新车；另一方面，原本买不起新车的消费者也可以因为合理价格成为二手车及相关产业的新消费者。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊对此表示，全面取消二手车限迁政策将激发二手车市场活力，加速市场更新换代促使二手车市场的流通更加顺畅，同时更一步坚定了消费者的信心，相关企业也能够更准确地定位市场，根据市场需求配置采购更多车源。

“二手车市场相当于汽车流通的出口，如果流通不顺畅将会影响整个产业链，取消限迁政策无疑将推动二手车市场的增长。延长新能源汽车购置税优惠政策提高了新能源汽车的性价比，增加百姓购车意愿。”中国汽车流通协会专家王萌表示。

据优信研究院数据，2017年一二线城市车源量仍旧占据绝对优势，集中了全国78%的车源，三线及以下城市车源拥有量仅占22%。我国二手车市场供需分布不平衡仍旧制约着三线及以下城市二手车消费需求。

优信集团首席营销官王鑫认为，全面取消二手车限迁将有助于车辆流通速度加快，资源得到优化配置，车辆价格也更加实惠。全面解除限迁，可以使二手车流通作为稳增长、促消费的重要抓手。王鑫预计，全面取消二手车限迁政策后，跨地区二手车交易将迎爆发式增长，整个二手车行业跨区域交易占比将进一步提升。

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