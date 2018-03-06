影片口碑成就57亿史上最强春节档 投资方收益超预期

人民网北京3月6日电 （吕骞 实习生邓双琳）春节7天假期，老百姓花在电影票上的钱破纪录地达到了57亿，成就了史上最强的春节档。

国家电影专项资金管理办公室数据显示，今年春节档期内（2月15至21日），全国电影市场总票房为57.32亿元，相较于去年同期的34.28亿元，同比增长67.19%，其中总观影人次14419.42万，同比增长59.17%。

其中，《红海行动》、《唐人街探案2》和《捉妖记2》三部影片占据了春节档的票房前三，甚至在节后的一周时间内票房持续飙升。

截至3月6日，《唐人街探案2》累计票房突破31亿，成为最大赢家，《红海行动》后来居上，以30亿紧随其后，《捉妖记2》则高开低走，累计票房22亿位列第三。

“整体市场来看，2018年春节档影片口碑显著反转，是档期票房激增的直接因素。”国信证券分析师认为，观影行为逐渐趋于理性、互联网化排片与口碑传播打通口碑-票房弹性关系，让影片口碑已成为激发观影需求最大要素。

从豆瓣评分来看，2018年春节档的3部爆款电影品质较往年明显提升，均分高达7分，尤其是《红海行动》评分好于 97% 动作片。与此形成鲜明对比的是，2014-17年持续四年的春节档票房TOP3影片豆瓣均分仅为5分。

另一重要原因是今年春节档电影消费市场下沉，四线及以下城市票房份额占比激增，消费升级拉动低频观影人群电影消费。“四线城市票房占比较2017年再度大幅提升8个百分点、档期观影人次达到1.2亿（截至2月20日），充分体现消费升级对增量市场的激发，看电影渐成全民娱乐标配。”国信证券分析师表示。

口碑影响票房，而票房则牵动的是的是电影背后的投资方。今年春节档无疑是中国电影市场有史以来阵容最大的一次群体博弈，上百家公司参与了这场较量，通过交叉参股形成了庞大的利益共同体。《捉妖记2》背后出品方包括安乐、大地时代、横店和金逸两大院线、企鹅影视、淘票票等，发行方则是猫眼；《唐探2》主要出品方是万达，优酷、光线，金逸等参与出品，淘票票参与发行；而《红海行动》背后是博纳，阿里影业参与联合出品。

火爆的票房背后，出品方收获颇丰。文投控股3月5日发布“关于投资出品电影《唐人街探案2》票房的公告”，截止3月4日，公司来源于该影片的营业收入超过人民币4000万元，投资该影片最终产生的利润预计为3000万元左右。

参与制作《唐人街探案2》的光线传媒此前也表示，仅该部电影的票房成绩已超过其一年营业收入的50%。预计来源于该影片的营业收入区间约为人民币3,700万元至人民币4,800万元，最终产生的利润预计将不低于人民币2,000万元。

捷成股份在电影《红海行动》中的投资比例为5%，截至2月25日，公司来源于该影片的营业收入不低于4,000万元。而《红海行动》的最大出品方博纳影业正在回归A股进程中，《红海行动》带来的巨额营收将成为博纳影业稳定业绩的压舱石。

申银万国分析师表示，国产电影经历两年的蛰伏期，2018年将回归正常增长。过去几年国产片以营销、票补为核心手段推动票房提升，2017年下半年开始对内容的关注推动国产电影良性发展。从春节档的排片以及上市公司的排片来看2018年国产影片可能呈现量、质齐升；2012、2013年为电影产业基金高速发展的时期，大量资本热钱在给电影产业带来繁荣的同时也带来了浮躁，随着3-5年存续期的结束，电影产业回归正常生态。

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