细读“国家账本”收支安排 财政投入，聚力增效惠民生

“今年的预算报告，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，体现党中央、国务院的重大决策精神，落实政府工作报告的部署安排，在收支安排上做到了有保有压、统筹兼顾，在预算编制上体现了科学性、合理性和易读性。”广东省财政厅厅长戴运龙代表说。

预算报告被形象地称作“国家账本”，每年国家的钱怎么收、怎么花，一笔笔都有精心安排。根据2018年预算报告，国家的“钱袋子”是怎样安排的？积极的财政政策体现在哪些方面？重点民生支出如何保障？针对社会关注的热点问题，记者采访了代表委员和专家。

积极财政政策继续发力，减税降费逾1万亿元

“2018年，积极的财政政策取向不变，减税降费仍是积极财政政策的重要举措之一。”中国财政科学研究院院长刘尚希委员表示，今年减税降费力度之大，是很多人没有想到的。

预算报告提出，按照三档并两档的方向，调整增值税税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率，优化纳税服务。预计全年再减税8000多亿元。加上进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费等各种收费，将减轻税费负担1万亿元以上。

降成本，是推进供给侧结构性改革的重要措施，也是实体经济发展的迫切要求。近年来，我国率先大幅减税降费，“放水养鱼”，增强企业后劲。仅营改增一项，已经累计减税超过2万亿元。加上采取小微企业税收优惠、清理各种收费等措施，共减轻市场主体负担3万多亿元。

“今年减税降费力度超过去年，特别是在改革完善增值税的同时，重点降低制造业、交通运输等行业税率，这对促进实体经济转型升级、激发市场活力和社会创造力具有重要作用。”刘尚希认为。

保障和改善民生，好钢用在刀刃上

用“真金白银”办好群众最关切的事，是今年预算报告的一个突出特点。在保障和改善民生方面，2018年主要支出安排包括——

按照精准扶贫、精准脱贫方略，多渠道筹措资金，瞄准特定贫困群众精准帮扶，进一步向深度贫困地区聚焦发力。中央财政补助地方专项扶贫资金1060.95亿元，比2017年增长23.2%。

着力解决突出环境问题，促进生态环境质量总体改善。中央财政共安排大气、水、土壤三项污染防治资金405亿元，比2017年增长19%。

加强就业和社会保障。从2018年1月1日起，提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金及城乡居民基础养老金水平。

推进健康中国建设。全面推进城乡居民医保制度整合，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高40元，达到每人每年490元。将基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准再提高5元，达到每人每年55元。

“从今年财政支出安排看，适度扩大财政支出规模，保持较高的支出强度，将为决胜全面建成小康社会、建设现代化经济体系、提高保障和改善民生水平，提供必要的财力保障。”戴运龙认为。

适当降低赤字率，为宏观调控预留空间

根据预算报告，今年财政赤字2.38万亿元，其中中央财政赤字1.55万亿元，地方财政赤字8300亿元。赤字率预计2.6%，比去年预算低0.4个百分点。这一变化引起社会广泛关注。

“我国经济稳中向好、财政增收有基础，为调低赤字率提供了可能，也为宏观调控留下更多政策空间。从全球来看，未来各种不确定性风险很多，需要政策预留空间，这是一种积极的应对。”刘尚希解释说，适当降低赤字率，并不会影响总体赤字规模，今年全国财政支出约21万亿元，支出规模进一步加大。

“2018年，我国经济持续健康发展具有许多有利条件。同时，财政增收也存在一些压力和挑战，在预算安排上关键是要聚力增效。”瑞华会计师事务所管理合伙人张连起委员表示，这就要求政府坚持过紧日子，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲，为民生雪中送炭。

张连起说，今年中央对地方一般性转移支付进一步加大，增强地方特别是中西部地区财力，积极促进区域协调发展。同时，调整优化财政支出结构，提高财政支出的公共性、普惠性，加大对三大攻坚战的支持，更多向创新驱动、“三农”、民生等领域倾斜，有利于推进基本公共服务均等化。他表示：“要全面实施绩效管理，进一步提高资金使用效益，让财政资金的每一分钱花到实处，花出效果。”

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 11 版）

(责编：仝宗莉、李栋)