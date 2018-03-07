京东“跑步鸡”“游水鸭”市场热销

京东在河北武邑县支持贫困户养殖跑步鸡。

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京东“中国特产·拉卜楞甘南馆”举行开馆仪式。

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京东集团董事局主席刘强东（左）接过“名誉村主任”聘书。

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自2016年1月与国务院扶贫办签署电商精准扶贫战略合作协议以来，京东集团发挥电商优势，从产业扶贫、用工扶贫、创业扶贫和金融扶贫等多方面展开扶贫工作，帮扶全国832个贫困县上线农特产超过300万种，实现销售超过200亿元。

按照“发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用，推进精准扶贫、精准脱贫”的要求，京东逐渐探索出一条电商精准扶贫新路径，并在多地成功实践，建造了电商助力脱贫奔小康的“高速公路”。

开设127个贫困地区特产馆

通过对贫困地区农特产品的深入分析，京东集团打造了“原产地直采+自营”的农产品绿色通道，快速提升贫困地区农产品销售规模，升级农产品质量管理水平，实现较高的销售溢价。京东还将此模式与打造“互联网+扶贫”示范区相嫁接，利用平台优势助力贫困地区企业品牌的发展。通过推动京东、地方政府和当地企业三方共建地方特产馆，有效衔接了农产品的售前、售中和售后3个环节，帮助贫困地区构建起农产品输出的特色产业链。

中传—京东大数据报告显示，2016年上半年，京东开始在全国多省区推动特产馆建设，当年第四季度京东平台贫困县农特产商品销售额大幅提升。2017年第一季度同比增长158%；第二季度同比增长156%。目前，京东平台共开设127个贫困地区特产馆，成为贫困县农产品销售重要通道。

在湖北省竹溪县，京东竹溪扶贫馆与当地商家合作，利用贫困户房前屋后闲置地种植魔芋，并开发魔芋面条、魔芋粥米等30余款特色食品。传统的魔芋经过品牌包装加工，获得更高的附加值。京东发挥自建物流的优势，将竹溪特产纳入京东自营，消费者下单可以实现当日或者次日到货，大幅改善了购物体验，扩大了销售半径，让竹溪魔芋通过网购走出深山。

培训10万农村电商人才

京东明确“扶贫先扶智”的思路，着眼于扶贫长效机制的构建，围绕促进就业、带动创业，从人力资源着手，强化对贫困地区的电商以及贫困户的技术培训，联合地方教育机构，建立电商培养体系，持续提供网络营销、电商运营等技能培训，覆盖人群超过10万人次。

同时，京东联合培训机构，对贫困户单独建档立卡，对不同家庭和个体人员做精准区分，提供不同的工作岗位和就业机会。既通过技能培训吸收一部分人员进入电商平台工作，也借助一些金融和内部政策等配套支持措施，培育和转化一部分贫困人员借助京东平台自主创业。2016年以来，京东通过自身招聘、合作商用工、带动创业等方式解决2.5万多贫困人员就业。

打造一批农业网红品牌

资金问题往往成为产业扶贫重要掣肘。京东利用自身在互联网金融产品方面的优势，通过直接投放资金、免息贷款、扶贫众筹等多种方式解决帮扶资金来源问题，通过建立健全贫困户的征信档案和项目档案卡等一系列保障性措施，精准发掘并培育贫困户家庭参与京东主导的扶贫合作项目。

伴随着在扶贫项目资金上的投入和支持，京东也将自身利益与贫困户利益捆绑在一起，拓展销售上下游环节，做到从项目筛选、投入生产到经营销售、品牌推广等全过程的深度参与，有效打造了一个闭环供应链。这样，一方面保证了来自贫困地区农特产品的质量品质和安全水平，另一方面也在广大消费群体中叫响了“跑步鸡”“游水鸭”“飞翔鸽”等产业品牌。

在河北武邑县的“京东扶贫跑步鸡”项目中，京东农村金融通过“京农贷”平均为每户提供4500元的免息贷款作为养殖基金，并全程提供养殖技术培训和相关专业指导。散养半年后，京东生鲜经过标准化筛选从养殖户手中高价收购，在京东平台上销售、配送到家。武邑县王贤兰村的贫困户王爱华参加第一期养殖就拿到了3000元的分红。

在京东电商平台的扶持、投入和推广之下，武邑跑步鸡、苍溪猕猴桃以及饶河黑蜂蜜等获得极大成功。贫困地区农特产品销售范围的拓展，离不开物流等零售基础设施的建设、发展和提升，系统而全面地解决农村电商发展中“走出去”和“买进来”的问题，有赖于社会各界的持续投入。随着以京东为代表的零售生态在贫困地区的生根、成长，我国的精准扶贫战略正不断取得新的成绩。

“刘村长”结穷亲

2017年11月，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东有了一个新头衔，他被河北省阜平县平石头村村民委员会正式聘任为“名誉村主任”。在刘强东看来，虽然京东的扶贫项目遍及全国，但为了深入研究电商精准扶贫工作的系统性、整合性和可复制性等问题，“包村扶贫”非常必要。

在聘任仪式上，刘强东说，“我是农民的儿子，一路从农村走向城市，深知农民生活不易，农村发展之难。我有信心通过和全体父老乡亲的共同努力，3年内帮助平石头村的贫困户脱贫，5年内让全体村民年均收入长10倍，户户都有稳定的工作和收入，家家都能过上小康生活”。

平石头村位于阜平县城西30公里处，下辖8个自然村，平均海拔1312米，村域面积3.65万亩，耕地面积却只有703亩。近年来村民收入虽然一直在增长，但2016年人均收入也仅有3500元，全村655人中建档立卡贫困户有123人。由于村内基础设施薄弱，没有主导产业，农民收入主要依赖农业生产及劳动力输出，经济长远发展缺乏规划。

在聘任仪式后，刘强东对村民代表们发表了一份实实在在的“就职演说”，表示要产业扶贫、用工扶贫，帮助大家脱贫致富。首先，将村里现有的农副产品通过品牌化提高附加值，利用京东的电商渠道使其加速走向市场。同时，通过企业招工的方式，让有意愿的年轻人进入京东工作，解决村民就业。平石头村毗邻五台山，村内有五崖寨风景区，风景秀丽。刘强东计划引入一些有经验的开发商，通过景区开发，建设一个集旅游观光、农家体验和餐饮娱乐于一体的文旅项目。

“我希望先给村里建一座养老院，给村里的学校引进高水平老师，解决这些短期内需要解决的问题。未来一起努力，大家一定都能过上好日子。”刘强东说。

“靠我一个人的力量是有限的，我希望通过自己的尝试，让更多的企业家参与到扶贫事业中来，用企业家的责任和担当回馈国家和社会，让更多的人过上幸福生活。”刘强东说。

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 19 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)