●经济增长6.5%左右的目标符合预期和需求

●不按规范去产能的行为坚决纠正

●优化营商环境，不能“新官不理旧账”

本报北京3月6日电 （记者丁怡婷）当前中国经济形势怎么看？今年去产能有哪些举措？如何进一步优化营商环境……6日，十三届全国人大一次会议召开记者会，国家发改委主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆回应创新和完善宏观调控、推动高质量发展等方面的关切。

2017年，中国经济可圈可点之处不少：国内生产总值达82.7万亿元，城镇新增就业1351万人，农村贫困人口减少1289万人，绿色发展取得较大进展。“借用现在热播的纪录电影名字，就是‘厉害了，我的国’。”何立峰说。

对于政府工作报告提出的“国内生产总值增长6.5%左右”预期目标，何立峰认为，中国经济有活力、有潜力、有韧劲，未来消费市场前景可期，这一目标符合预期、符合需求，“我们充满信心”。他分析，消费方面，估计今年消费对经济增长的拉动力会接近甚至超过60%；投资方面，正抓紧出台和采取措施促进实体经济投资；外贸进出口方面，中国对外贸易进出口仍可保持稳定增长，对中国经济增长贡献率还会保持在8%到9%。

去产能是推进供给侧结构性改革的重要任务。“去产能过程要始终坚持市场化、法治化、规范化的原则，如果有地方出现侵犯企业合法权益的行为，不按规范去产能，一旦发现坚决纠正。”宁吉喆谈到，今年去产能要重点做好“破、调、改、安”四件事——继续破除无效供给，调整优化行业结构，推进企业兼并重组，做好职工安置和债务处置。

针对社会关心的优化营商环境问题，如何破障碍、筑坦途？宁吉喆表示，今年要以市场主体的期待和诉求为导向，为企业和群众提供更大的办事便利，“要全面实施市场准入负面清单制度，国家发改委将会同各有关部门和地方，修订形成在全国全面实施的市场准入负面清单。政府严守承诺，不能‘新官不理旧账’，不能对企业不公平对待，不能搞地方保护。”

具体到吸引外资的环境，宁吉喆说，去年中国吸引外商直接投资达到1310亿美元，居世界第二，中国引资政策不断完善。与此同时，改善投资环境仍在路上，“要大幅度放宽市场准入、大力度推动投资便利化、大范围吸引外资进入，努力推动形成全面开放的新格局，以高水平开放促进高质量发展。”

张勇表示，国家发改委正会同有关部门制定未来五年的乡村振兴战略规划，重点在三个方面着力。一是推进城乡规划一体化，因地制宜，根据本地实际情况区别不同类型加以推进。二是围绕加快农业现代化步伐等方面确定重点任务。三是要强化支撑和保障，使乡村振兴有“人、财、物”保障。

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 02 版）

(责编：仝宗莉、李栋)