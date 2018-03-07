原标题：越南女子6800万存款失窃 银行仅同意象征性补偿6%

据《越南快报》网站3月3日报道，由于存在当地一家银行的2450亿越南盾（约合人民币6816万元）巨款不翼而飞，越南一女子日前与该银行进行了交涉。银行表示，可提供大约148亿越南盾（约合人民币412万元）的“象征性”补偿给对方。不过该建议遭到她的断然拒绝。

据报道，这名女子做的是海鲜生意。去年，她发现自己在越南进出口银行的存款丢失。警方随后调查发现，一位该行的高管曾伪造有关文件将这笔存款盗走，并于事后逃到海外。

此事于上月曝光，随后越南进出口银行方面表示，愿意赔偿该女子148亿越南盾（仅为失窃存款总额的6%）作为补偿，帮助她“解决问题”。但她拒绝了这项建议，并表示：“在如何追回我所丢失的款项方面，银行只字未提。”

对此，该银行首席执行官也表示，除非对簿公堂，否则女子不可能拿到任何赔偿。“法庭一旦裁定进出口银行需要退回款项，我们会立刻采取行动。”

据悉，巨额存款遭窃的事件在越南已经不是头一次发生。此前，胡志明市一位从事农业生意的女商人曾透露，自己存在另外一家银行的逾228亿越南盾（约合人民币633万元）存款于2015年3月丢失，此事件至今仍未得到解决。2016年另外两桩存款丢失的案件目前也还在调查之中，金额分别为320亿越南盾（约合人民币890万元）和430亿越南盾（约合人民币1196万元）。

(责编：赵爽、李栋)