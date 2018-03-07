交通运输部列出“2018年民生清单” 12件实事造福百姓

人民网北京3月7日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，2018年，交通运输部将继续推进交通运输更贴近民生实事。总体要求是：坚持以人民为中心，紧紧抓住人民最关心最直接最现实利益问题，坚持人人尽责，强化服务创新，注重上下联动，既尽力而为，又量力而行，不断完善交通运输公共服务体系，不断提升交通运输公共服务供给质量和水平，让交通运输改革发展成果更多更公平惠及全体人民，使人民群众在交通运输领域的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

据了解，交通运输部从人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题出发，列出了 “2018年民生清单”，共12件实事惠及老百姓。

1.新改建农村公路20万公里，新增5000个建制村通硬化路，新增5000个建制村通客车。

主要目标：2020年实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车。率先解决贫困地区建制村通硬化路的建设任务，同步完成西部其他地区建制村通硬化路建设，推进较大人口规模撤并建制村（自然村）通硬化路，有序拓展农村公路网通达广度深度，为农村群众提供更加安全便捷的出行服务。

2.实施乡道及以上公路安全生命防护工程18万公里、危桥改造2500座。

主要目标：2020年基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理、改造完成现有国省道危桥和县乡道中急需改造的危桥，实现国省道、农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高。

3.推进建设改造普通国省干线公路服务设施1000个。

主要目标：指导各地建设、改造普通国省干线公路服务设施1000个，提升普通国省干线公路服务能力和水平。

4.新增ETC专用车道2000条，ETC用户1500万。

主要目标：指导省级交通运输主管部门加大政策引导和支持力度，不断扩大ETC车道和用户规模，进一步发挥ETC联网运营成效，提升收费公路服务水平。

5.推进取消行政许可事项，压缩涉企证照，全面推行行政许可网上办理。

主要目标：推进取消一批部行政许可事项和中央指定地方实施行政许可事项，压缩部和地方交通运输部门涉企证照。全面推行行政许可网上办理，部和三分之二以上省级交通运输部门行政许可事项实现网上办理。20个省级交通运输部门、20个直属海事局、350个基层海事管理机构设立实体审批大厅或政务窗口，方便群众就近办理。推动各级交通运输部门编制发布行政许可事项服务指南。

6.推动公交都市创建，提升城市居民出行服务水平。

主要目标：对37个公交都市创建5年来的达标情况进行督查督导。2018年开展15个公交都市创建验收，验收城市的公共交通乘客满意度达到85%以上，切实提升城市居民出行服务水平。

7.推进交通“一卡通”便捷支付，进一步扩大使用人群、扩大互联互通应用范围和数量。

主要目标：年底前基本实现220多个地级以上城市交通一卡通互联互通，进一步推进城市公共汽电车、城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡等出行方式的一卡支付。

8.推进全国汽车维修电子健康档案系统建设，提升汽车维修服务满意度。

主要目标：年底前在20个以上的省份推进汽车维修电子健康档案系统建设，并基本实现部省系统的数据联通，透明维修服务，方便车主查询，提升汽车维修市场的诚信水平和车主对汽车维修服务的满意度。

9.推进道路普通货运车辆异地检验检测，便利货车检验检测服务。

主要目标：年底前在15个省份，实行普通货运车辆在本省份辖区范围内异地办理检验检测，无需办理委托手续，并逐步推行跨省异地检验检测，为道路货运经营者和货车车主提供更加便捷的服务。

10.推进“司机之家”建设，改善货车司机工作条件。

主要目标：在5个省份选择公路服务区、骨干物流通道、物流园区，组织开展“司机之家”试点建设，为货车司机提供舒适便捷、经济实惠的休息场所，改善货车司机的食宿条件，切实增强货车司机的获得感。

11.建成船员“口袋工程”，进一步完善系统功能，把服务送到船员手上，装进船员口袋。

主要目标：建成船员移动服务、远程教育培训和远程考试三个服务支撑平台，优化完善自助服务平台的功能；进一步提供船员贴身服务，满足内河所有适任考试科目需要；实现服务船员实时网络100%覆盖。

12.利用长江口深水航道边坡自然水深，实现大型船舶超宽交会，提高通航效率。

主要目标：利用长江口深水航道边坡自然水深，通过优化长江口深水航道大型船舶交通组织流程，完善航标、锚地、E航海等设施，将现行交会航宽80米放宽至90米，解决大型国际邮轮与大型集装箱船会让超宽问题。通过加强管理和执法监督，制修订《长江口深水航道通航安全管理办法（试行）》《长江上海段船舶定线制规定》和应急预案，形成常态化管理制度。其中大型邮轮平均等待时间缩短2.5小时以上，集装箱班轮准点率进一步提升，产生直接经济效益2.6亿元以上，为服务长江经济带发展战略、推进上海国际航运中心建设提供更有力的支撑。

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