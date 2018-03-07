山东高速公路通车里程年底将突破6000公里

人民网北京3月7日电 （记者乔雪峰） 记者近日从山东省交通运输厅获悉，目前山东全省在建高速公路27条，在建里程达到2293公里，成为历史上在建高速公路规模最大时期。今年年底，山东将有6条高速公路新开工建设，惠及7个城市，高速公路通车里程预计突破6000公里。

山东在建及年底新开工高速公路项目中，齐鲁交通发展集团承担了18条高速公路建设任务，工程体量位居首位。在建工程包括莘县至南乐高速公路、滨莱高速公路改扩建、青兰高速公路东阿至聊城段、京沪高速公路山东段改扩建等11个项目，建设里程达1045公里，其中莘县至南乐高速公路将于2018年10月底建成通车。新建项目日兰高速公路巨野西至菏泽段、沾化至临淄高速公路2个项目将于年底开工建设。

据悉，山东今年年底新建项目还包括济宁新机场至枣荷高速公路段、京台高速公路德州至齐河段改扩建、京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建、濮阳至阳新高速公路菏泽段等4个工程，惠及滨州、淄博、济宁、菏泽、德州、枣庄及泰安7市。

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