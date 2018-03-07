2月钢材库存增加 分析称旺季预期需谨慎对待

人民网北京3月7日电 （吕骞）钢铁是工业的粮食，因此钢铁行业的数据变化成为下游的基建和制造业的先行指标而备受重视。找钢指数的数据显示，春节前后，国内的钢铁库存量环比一月出现了较大的涨幅。

近日，钢铁全产业链电商平台找钢网的“找钢指数”对全国上千家合作仓库的库存情况和百家主流钢厂的生产情况进行了抽样调研，试图了解春节后国内钢铁流通行业的脉搏，为上下游企业的生产提供数据支持。

具体到细分的品种，与地产、基建密切相关的建材领域，2月底，全国建材统计的仓库库存量达为812.6万吨，较1月底的388.8万吨，环比增加109%；与工业制造业密切相关的热卷品种，2月底全国统计仓库库存量为259.5万吨，较1月底的155.3万吨，环比增加67%。

分区域来看，建材2月底华东区域库存为169.1吨，较1月底的82.8万吨增加104%；华南2月底库存197.3万吨，较1月底的110.6万吨增加78%；华中2月底库存为96.6万吨，较1月底的46.5万吨增加107%；西南2月底库存为187.1万吨，较1月底的78.1万吨增加140%。

热卷2月底华东区域库存为122.2万吨，较1月的69.3万吨增76%；华南2月底库存39.5万吨，较1月的18.6万吨增113%；华中2月底库存为26.2万吨，较1月底的16.9万吨增55%；西南2月底库存为29.6万吨，较1月底的21.1万吨增40%。

再从供给端来看，据找钢网调研，全国58家重点建材钢厂2月最后一周的周产量为320.2万吨，钢厂利润充足的情况下产量仍处于高位，且目前钢厂建材库存水平较年前最后一周上升了32.9%。

对于钢材库存数增加，找钢网数据中心总经理卞骞认为：钢材社会库存的增加，是由以下几方面原因造成的。第一，这是春节期间钢贸商传统的冬储习惯；第二，今年1月份因为各地的雨雪天气，加上环保因素，导致下游的用钢需求被压抑；第三，地条钢这类往年存在于表外不能被统计的库存今年已不复存在，社会库存都在表内得以体现。所以2月的社会库存较1月增幅明显。

对于后市，业内从业者从年后的较为乐观转变到目前的谨慎乐观态度。

卞骞表示，近期河北省唐山、邯郸、河南省等地都出台的环保限产常态化的政策，进一步增强了市场对供给侧改革力度的信心；而且市场普遍对于地条钢出清后的节后下游复工需求有强烈信心，认为1月份被压抑的需求会集中爆发。所以，年后不少钢厂和贸易商均对钢材市场3月份的行情持乐观态度，价格走高，不少区域甚至出现了惜售现象。认为随着3月初需求旺季的正式启动，行业“金三银四的到来”加之采暖季限产尚未结束，且部分地区非采暖季限产延续，供需缺口或将进一步显现，届时钢铁行业有望迎来春季行情。

不过卞骞也提醒，行情仍存在不确定性，目前需求启动的速度和力度均已落后于市场之前的预期，所以面对高库存的情况下，市场心态已开始逐渐谨慎，甚至有了担忧的声音。找钢指数提供的资料显示，开年后，找钢网平台建材成交情况相比去年农历同期有一定程度下降，这也显示了下游的需求目前来看确实仍未充分体现。故后续大家所期盼的需求是否能如期而至且快速进入去库存阶段，还将有待观察，市场各方需谨慎对待。

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