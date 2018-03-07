粤港澳大湾区发展规划呼之欲出

6日，在十三届全国人大一次会议广东团开放日上，全国人大代表、广东省省长马兴瑞透露，由广东与香港、澳门配合党中央、国务院制定的粤港澳发展规划方案将很快发布，按照规划，基础设施的互联互通建设将是打造粤港澳大湾区的重中之重。

规划出炉箭在弦上

马兴瑞表示，按照政府工作报告的部署，预计粤港澳大湾区发展规划将很快出台。

日前，全国政协十三届一次会议新闻发布会上，大会发言人王国庆表示，中央有关部门会同粤港澳三地政府共同编制的《粤港澳大湾区发展规划纲要》已经按程序报批，审批通过后将正式公布。

据悉，规划初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务，包括重大基础设施、重点发展平台、重要经贸合作等。规划范围包括广东省的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市和香港、澳门两个特别行政区。

全国人大代表、深圳市人大常委会主任丘海表示，粤港澳大湾区建设已上升为中央决策、国家规划，也是广东新时代深化改革开放发展、加强粤港澳合作的重要平台载体。

他建议，将粤港澳大湾区的规划范围向东西两翼继续延伸，未来进一步扩大粤港澳大湾区的规划布局“视野”，为大湾区中远期发展提前布好局、奠定好基础。

丘海说，如果将“9+2”的范围，沿着珠三角东西海岸线，向东延伸至汕头、向西延伸至湛江，这样可以将华南5大港口城市都包括进大湾区规划发展蓝图中，也能够为大湾区未来进一步发展提供一个战略纵深，同时可以为大湾区未来的“起飞”安上“两翼”。

王国庆表示：“推进粤港澳大湾区建设，是党中央、国务院作出的重大决策。通过实施粤港澳大湾区建设，支持香港、澳门融入国家发展大局，深化内地和港澳的合作，实现互利共赢，为港澳地区的发展注入新的动能。”

“香港要充分利用这一重大机遇，进一步巩固和提升它的国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，强化它的全球离岸人民币业务枢纽、国际资产管理中心及风险管理中心的功能，大力发展创新及科技事业，培育新兴产业，建设亚太区国际法律和争议解决服务中心，把香港打造成更具竞争力的国际大都会。澳门也要借此建设好世界旅游休闲中心，中国与葡语国家商贸合作服务平台，促进经济适度多元发展，把澳门打造成以中华文化为主流、多元文化共存的文化交流合作基地。”王国庆说。

重点推进基础设施互联互通

有业内人士提出，2017年，粤港澳大湾区更多是在宏观层面、框架性层面的酝酿和明确；而2018年随着规划文件的出台实施，将有一批落地项目推进。

马兴瑞表示，规划方案出台后，需进一步细化，制定出时间表、路线图和施工图。按照建设规划，基础设施的互联互通建设将是打造粤港澳大湾区的重中之重。

此前三地签订的《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》显示，将推进基础设施互联互通，强化内地与港澳交通联系，构建高效便捷的现代综合交通运输体系。发挥香港作为国际航运中心优势，带动大湾区其他城市共建世界级港口群和空港群，优化高速公路、铁路、城市轨道交通网络布局，推动各种运输方式综合衔接、一体高效。强化城市内外交通建设，便捷城际交通，共同推进包括港珠澳大桥、广深港高铁、粤澳新通道等区域重点项目建设，打造便捷区域内交通圈。

大湾区基础设施互联互通将是首要工作，重点共建“一中心三网”。方正证券研究报告显示，“一中心”是指世界级国际航运物流中心，“三网”是指多向通道网、海空航线网、快速公交网，形成辐射国内外的综合交通体系。

其中，打造辐射国内外综合交通体系，将成为大湾区的重点，包括多向通道网、海空航线网、快速公交网。例如，广东“十三五”规划指出，将实现“12312”交通圈，即广州与珠三角各市1小时通达，珠三角与粤东西北各市陆路2小时左右通达、与周边省会城市陆路3小时左右通达，广东与全球主要城市12小时通达。仅中山一地未来六年将投入1400亿元布局交通版图。

江门方面，围绕建设粤港澳大湾区西翼枢纽门户城市的目标，加快谋划承东启西、辐射粤西乃至祖国大西南的通道建设，形成互联互通、全方位对接粤港澳大湾区城市群的大交通格局。今年江门交通公路系统安排重点建设项目36项，计划投资102.4亿元。其中高快路网项目完成73.45亿元，等级公路网项目完成26.37亿元，港口航道完成2.58亿元。

代表委员建议多渠道融合创新

据悉，在先行先试政策创新方面，广东将争取国家出台“大湾区版负面清单”。同时，推动落实内地与港澳CEPA投资系列协议，争取进一步取消或放宽港澳投资者的资质要求、股比限制、行业审批等准入限制，最大限度促进要素跨境便捷流通。

在共建湾区优质生活圈方面，广东将争取推动港澳居民在广东享有教育、医疗、住房、交通等社会民生待遇，使政策在粤率先落地，推动合作成效惠及三地民众。

全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾也表示，建议促进大湾区“决策共商”，形成大湾区发展决策和咨询的双轨机制。在此基础上，推动在当前大湾区融合发展的关键领域和环节实现更大突破。“比如，居民生活方面，试点推行身份证明‘E证通’，使大湾区居民在一部手机上承载多张证件，包括身份证、回乡证、电子港澳通行证等，实现一机在手、无缝通行；在吸引企业和人才方面，进一步扩大前海、横琴等已有鼓励优势产业目录和税收优惠政策的适用范围。”

全国人大代表，深圳市委副书记、市长陈如桂表示，结合政府工作报告，建议国家在深圳等创新型城市建立新技术应用试验区，开展新技术、新产品的准入、标准、定价等试点，支持建设国家级的检测平台和应用中心，加速新技术产业化进程。此外，他还建议国家支持深港共同建设科技创新特别合作区。

在金融方面，全国人大代表、中国人民银行广州分行行长王景武表示，建议积极推动大湾区跨境资金自由流动，提高服务大湾区实体经济发展的能力和效率。“粤港澳大湾区内资金跨境自由流动，有助于大湾区在更高层次上与纽约、旧金山、东京等世界级湾区竞争发展。”

王景武建议，做好跨境资金流动的整体规划并抓住有利时间窗口拓宽跨境资金流动渠道，逐步增加资金流通途径，如完善深港通、基金互认、债券通等跨境资金双向流通机制及配套政策等。

但同时，王景武强调，粤港澳大湾区要建立健全跨境资金流动管理的法律法规，进一步提升跨境资金流动管理效率，守住不发生风险的底线，维护金融市场稳定。

(责编：李栋、赵爽)