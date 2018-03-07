构建对外开放新高地 美丽晋城建设展开新画卷

新年伊始，不断有喜讯传出，“太行一号”国家风景道开工，晋城—焦作、晋城—郑州跨省城际公交开通，晋城民用机场选址确定，太焦高铁晋城东站设计方案出炉，省政府工作报告将我市列入金融改革试验区……一系列重大基础设施工程的加快推进和一批国家级、省级改革试点的积极争取，为开创新时代美丽晋城高质量转型发展提供了机遇。

近日，中铁十一局太焦高铁TJZQ-10标珏山隧道内，建设者正干得热火朝天。珏山隧道进口位于泽州县金村镇东南村西部，是太焦高铁线上最长的一个隧道。本报记者 张文庭 摄

多项交通工程上马或启用，融入大中原步伐更坚实

狗年春节，最为人乐道的事莫过于晋城—焦作、晋城—郑州跨省城际公交的开通，引得数以万计的中原游客涌入晋城过大年。“上山逛景区，看灯展，采购牛羊肉、土特产，现在方便多了。”一对河南老夫妇高兴地说。与此同时，“下山吃顿海底捞”也成了不少晋城市民的新年首选。

绵延八百里太行，我市与中原地区有着千丝万缕的关联。特别是去年以来，中原城市群发展战略的加快实施，为我市借势发展、融合发展、开放发展拓展了更大空间。市委七届四次全会明确指出，要处理好“山上”和“山下”的关系。就晋城而言，“山上”是圆心，“山下”是圆圈。圆心应越来越固，半径应越拉越长。失“山上”失本，得“山下”获益。固本强干，方能相得益彰。

新年伊始，跨省城际公交的开通就拉开了融入中原的第一条半径。而随着晋豫高铁线工程建设的不断提速，两地交往将更加全面深入。晋城民用机场选址确定泽州县金村镇红岭村附近，河南东南部市民乘飞机出行有了新选择。太焦高铁晋城东站设计方案新鲜出炉，高铁开通后，晋城到郑州用时将缩短至1小时以内，晋城将进入郑州的城市生活圈。开放的交通格局，加快了我市融入大中原的步伐。

今年，围绕建设全省内陆地区对外开放新高地桥头堡的目标，我市将着力通过构建开放的交通格局，拓展对外开放新空间。加快太焦高铁晋城段建设，做好呼(和浩特)南(宁)高铁豫西通道的对接工作。有序推进晋城机场前期工作，开工建设阳城通用机场。开工建设晋阳—晋济连接线。推动跨市的陵川—长治一级公路，阳城—运城、沁水—安泽高速公路前期工作。力争晋城—阳城高速公路八车道拓宽改造工程年内开工建设。加快推进陵川王莽岭—新乡、阳城蟒河—济源出省口高速公路建设。争取到2020年，在全市形成“连接东西、沟通南北、外联内顺”的交通大格局。

“太行一号”国家风景道点亮旅游大格局

1月21日，“太行一号”国家风景道在陵川县六泉乡赵辿岭村正式开工建设，沿途村民纷纷拍手叫好。如果说，多项交通工程的建设为晋城融入中原开启了一道门，那么“太行一号”国家风景道则为三晋旅游大格局打开了一扇窗。“太行一号”国家风景道的开工建设，不仅将藏在深闺里的太行风光推向了全省、全国，也推进了我市全域旅游和乡村振兴发展战略的实施。

“太行一号”国家风景道，是我市贯彻落实省委、省政府打造黄河、长城、太行“三大旅游板块”重大部署，主动融入了山西大旅游格局。它途径陵川、泽州、阳城、沁水四县，覆盖我市21个乡镇231个行政村。这条国家风景道建成后，可串联我市以王莽岭、珏山、皇城相府、历山为龙头的太行山水、太行古堡四大旅游景区、20余个旅游景点、5条高速公路和5条普通国省道，形成四通八达、外畅内达、“快进慢游”的旅游公路网络，对于促进我市“交通+旅游”融合发展、经济转型、接纳中原城市群人流物流起到积极的推动作用，同时还对打造晋城旅游城市名片、打造太行品牌、实现脱贫攻坚提供重要支撑。

加快发展全域旅游是我市促进产业转型升级的必然选择。随着高铁、机场的规划建设和高速公路网的不断完善，旅游业的发展必将迎来新一轮“黄金期”。市委市政府指出，我们要以“快旅慢游深体验”现代旅游交通理念为导向，加快建设太行一号国家风景道，加快解决主干道至各景区“最后一公里”问题。要做好整体营销，以拓展中原市场为重点开展系列活动，赴全国大中城市开展旅游推介，打响“天下太行·最美晋城”品牌，全方位扩大晋城旅游影响力及关注度。

自由贸易、金融改革试验区打造全市开放新优势

1月25日，在省十三届人大一次会议上，省政府工作报告中“晋城”被直接或间接提及近20次。金融改革试验区、自贸试验区、太焦高铁、阳城通用机场、山西兰花保税物流中心……高铁、机场等重大基础设施工程的加快推进和一批国家级、省级改革试点的积极争取，形成了我市对外开放的新优势，为开创新时代美丽晋城高质量转型发展提供了机遇。

推动资源型地区转型发展是党中央、国务院确立的重大国家战略。去年国发42号《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》，鼓励和支持我省建立国家级绿色金融改革创新试验区，探索金融支持资源型经济转型发展的有效途径。山西出入境检验检疫局晋城办事处和晋城海关相继开关、开检，兰花保税物流中心封关运营，为我市不断加大对外开放和开展对外贸易提供了基础条件。去年9月，我市被纳入了山西自贸试验区主体规划。市委七届四次全会指出，当前，我们要抓住“一带一路”、京津冀协同发展、中原城市群建设等国家重大发展战略深入推进的大好机遇，加快建设对外开放互联互通的基础设施，建立对外开放的政策体系，编制清晰的产业招商目录，引进一批大项目、好项目，真正见到开放成效。今年，我市将继续打造对外开放平台，以兰花保税物流中心为基础，促进与郑州铁路局、晋城北站合作，建设具有海关、检验检疫等功能的晋城铁路出口口岸，谋划晋城航空口岸建设。推进与天津港合作，建立物流专线，打造“一站式”服务模式。同时做好山西自贸试验区晋城片区的申报、设立和实施工作，将政策红利转化为发展优势，推动我市在更高领域更广阔空间实现高质量转型发展。

(责编：李栋、赵爽)