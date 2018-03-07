我国今年将出台信息消费发展指南

《经济参考报》日前从工信部等权威渠道获悉，我国将在今年制定和发布信息消费发展指南，并配套出台系列政策，进一步推动信息消费扩大升级。根据我国推动信息消费发展战略，到2020年，我国的信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，并拉动相关领域产出达到15万亿元。业内认为，随着推进信息消费发展的相关政策和措施的持续落地，我国信息消费呈现升级扩围趋势，将逐渐渗透到民用、工业、服务业等多个领域，为国民经济发展注入全新活力。

信息消费发展指南年内发布

为了进一步扩大和升级信息消费，工信部、发改委等部门将在今年年内推进多项具体工作。其中包括，制定发布信息消费发展指南，深化国家信息消费试点示范城市创建，推动智能家居、可穿戴设备、虚拟现实、区块链等热点产品及服务创新研发；加快消费电子智能化转型，实施超高清视频产业创新工程，带动超高清视频产业整体升级；拓展电子产品在交通、海洋、医疗等领域的新型示范应用。

年内，我国还将加大推广数字家庭产品的力度，鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品，积极推广通用的产品技术标准及应用规范。加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发，推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级等。

在丰富数字创意内容和服务方面，我国将实施数字内容创新发展工程，加快文化资源的数字化转换及开发利用。具体工作包括：构建新型、优质的数字文化服务体系，推动传统媒体与新兴媒体深度融合、创新发展。支持原创网络作品创作，加强知识产权保护，推动优秀作品网络传播；扶持一批重点文艺网站，拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容，丰富高清、互动等视频节目，培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业；发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。

此外，我国还要扩大电子商务服务领域，包括鼓励电商、物流、商贸、邮政等社会资源合作构建农村购物网络平台；支持重点行业骨干企业建立在线采购、销售、服务平台，推动建设一批第三方工业电商服务平台；培育基于社交电子商务、移动电子商务及新技术驱动的新一代电子商务平台，建立完善新型平台生态体系等。

试点示范项目同步展开

除了进一步的政策和措施外，我国还将在今年展开配套的试点示范项目，以此推进信息消费的升级和扩围。根据年初国务院发布的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，我国还将围绕生活类信息消费、公共服务类信息消费、行业类信息消费、新型信息产品消费、信息消费支撑平台五大领域，以供给侧结构性改革为主线，从提升服务供给、加快服务创新和优化消费环境等方面遴选一批信息消费试点示范项目，通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验和做法，加快拓展和升级信息消费。

据介绍，上述试点示范项目将涵盖具体的十个方向，分别是：数字创意内容和服务、线上线下融合服务、健康医疗服务、在线教育服务、电子商务平台服务、现代物流服务、数字家庭产品、应用电子产品、信息消费体验服务、信息消费技能提升服务。

在试点示范实施过程中，对前景好、示范效应强的项目将在后续工作中积极争取资金予以支持，鼓励地方配套支持资金，引导和推动社会性投资基金等共同加大投入。同时还将对信息消费示范项目的梳理总结，并通过纳入信息消费发展报告、举办行业研讨会议、集中组织宣传等多种方式，加大对示范项目的宣传推广力度。

事实上，从2016年开始，我国已经启动了信息消费试点示范城市的遴选，遴选出北京、成都等超过20个国家信息消费示范城市，以及60个信息消费创新应用示范项目，涵盖电子商务、智能物流、互联网金融、公共服务信息化、智慧家庭、公共数据开放、数字文化和信息消费环境8个领域，和交通、医疗等15个细分应用和服务平台。

目前，除了全国性的试点示范工作外，河南、浙江多地也已启动了地方性的信息消费试点示范工作。

市场规模将持续扩大

根据我国发展规划，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，并拉动相关领域产出达到15万亿元。对此，业内分析表示，随着信息技术在电子商务、金融、医疗等行业的应用，还将进一步扩大信息消费的外延。届时，新的产品和服务将层出不穷，信息消费的市场规模也将继续水涨船高。

赛迪智库预测，随着信息网络的普及和工业产品的智能化，信息消费规模将不断取得新突破，信息消费在总消费中的占比将明显上升，对工业乃至国民经济的带动作用日益加大。目前，各类以先进信息技术为支撑的智能产品和服务正在快速培育，这将催生一大批应用亮点和新型供给，引爆海量信息消费需求。以虚拟现实、增强现实技术为例，其快速发展使虚实交融的沉浸式场景成为可能，并通过搭载视频、游戏、娱乐、电子商务、本地信息服务等多元化应用，营造全方位、立体化的感官体验和消费服务，激发更多信息消费潜力。

国家互联网信息办公室原专职副主任彭波向《经济参考报》表示，扩大信息消费除了能带来经济增长，还将促进信息产业与传统产业相互渗透，优化产业结构，降低交易成本，节约资源能源，提高生产效率。另外，中国未来几十年最大的发展机遇是城镇化。在这个过程中，智慧城市、无线城市、数字乡镇会提高城市规划、建设、管理、服务的智能化水平；信息消费则有助于提高新兴城镇活力，确保城镇化顺利推进。

(责编：李栋、赵爽)