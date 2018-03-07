2月末我国外汇储备规模为31345亿美元

新华社北京３月７日电（记者刘开雄）中国人民银行７日公布数据，截至２０１８年２月末，我国外汇储备规模为３１３４５亿美元，较１月末下降２７０亿美元，降幅为０．８５％。

国家外汇管理局相关负责人表示，２月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇市场供求延续基本平衡格局。国际金融市场波动性上升，汇率及资产价格出现调整，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等因素共同作用，外汇储备规模小幅下降。

“我国真实储备价值没有受到影响。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩说，２月份外汇储备小幅下降，一方面是主要非美元货币小幅下跌，外汇储备在折算成美元时会有损失；另一方面是国际金融市场小幅调整，导致外汇储备投资出现账面上的损失。

谢亚轩认为，２０１８年，国际资本流动趋势向好，有利于我国外汇储备升值，再加上外汇储备投资收益，所以我国外汇储备整体上将保持温和上升。

外汇局相关负责人表示，一方面，在国内基本面不断向好的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态，为中长期我国跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件；另一方面，预计全球经济将延续复苏态势，主要央行逐步收紧货币政策，金融市场不确定性上升。“国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。”

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