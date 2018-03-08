原标题：提速降费 升级数字中国

降费让网络冲浪的阻力更小，提速让全面发展的信心更足，移动网络建设或将成为中国发展的“数字引擎”

两会上，政府工作报告送出“大礼包”，其中之一就是取消流量漫游费、移动网络流量资费年内至少降低30%。这一承诺在会内会外赢得一片叫好。犹记去年此时，当宣布“年内全部取消手机国内长途和漫游费”时，同样引发热议、收获点赞。一年过去，从移动通信到移动网络，漫游费都将成为历史。工信部第一时间表示，力争让广大用户及早享受到实惠；三大电信运营商也先后回应，全力以赴、抓紧推进。提速降费的实在举措，将给公众带来更多获得感。

应该看到，提速降费是中国移动互联大潮推动下的必然选择。一组数据最有说服力。截至2017年12月，我国手机网民规模已达7.53亿，网民人均周上网时长提高至27小时。一位“90后”感叹：上初中时，羡慕日韩100兆光纤宽带月租100元人民币，现在我们实现了；上大学时，羡慕日本月租200元不限流量的3G网，如今，我们的4G网速度快、覆盖广还便宜，轮到他们来羡慕我们了。这段“羡慕史”，何尝不是中国互联网发展史的缩影？今天的提速降费，又何尝不是网络服务再升级的动力？让群众切实受益，就是要瞄准新时代人民对美好生活需要的升级。群众所思所想所需的，就是要不遗余力改善、提升、发展的。

“提速‘提’的是企业竞争力，降费‘降’的是社会总成本。”这对企业来说是更大的利好。今天，“互联网+”不仅是一个名词，也是一个介词——连接一切、升级传统，更是一个动词——改造产业、拓展智能。大数据、人工智能、云计算、物联网等技术，推动新业态、新模式的诞生，为发展新产业、壮大新动能提供了无限可能。作为“数字世界的基础设施”，宽带的速度、流量的价格，对企业意味着登上风口的台阶、创业创新大道的宽度、未来进取升级的景深，绝不能让低速、高价成为企业驶入新蓝海的“暗礁”。提速降费，解决的是用得上、用得起的问题，如何解决用得好，还需通信企业在创新发展上不止步、不停息。

提速降费的一小步，也是数字中国建设要迈出的关键一步。无论是取消漫游费还是降低流量费，都在一定程度上意味着通信行业必须转型升级，互联网时代再无“躺着赚钱”的可能。这或许也是打开更广阔天地的新机遇：推动“第五代移动通信”的产业发展写入了政府工作报告，工信部计划2020年全面实现5G商用。前不久，在2018年世界移动通信大会上，中国三大电信运营商宣布多个5G试验试点城市。人们憧憬着中国5G时代的到来，中国在通信技术上“弯道超车”的可能更让世界瞩目。

1994年，中国接入互联网，一路驰骋、一路创新，从“赶上时代”到“引领时代”，变化令人惊叹。如同奔跑是动作，而背后的支撑是体力、耐力、爆发力；中国互联网的发展，也源于始终保持着创新创造的能力。新时代，降费让网络冲浪的阻力更小，提速让全面发展的信心更足，移动网络建设或将成为中国发展的“数字引擎”。在“未知远远大于已知”的信息时代，保持奔跑的能力，激发发展的活力，数字中国的建设就会一路向前，创新发展的道路就会越走越宽。

(责编：朱一梵、李栋)