原标题：混改仍是今年国企改革重头戏 西山煤电集团全面启动

■本报两会报道组 李春莲

2018年两会正在召开，国企改革成为两会的关键词。

东方航空、华能集团、国家电网等国企都公开表示，今年将推动混改。

同时，《证券日报》记者还了解到，近日，山西焦煤集团下发了《关于西山煤电(集团) 有限责任公司所有制改革实施办法的通知》，西山煤电集团全面启动混改。

前不久，山西焦煤集团也公布了混改方案，煤炭集团有望开启混改大幕。

全国政协委员、国资委副主任黄丹华表示，混改仍会是今年国企改革的重要工作。

西山煤电集团全面启动混改

据介绍，西山煤电集团推进混合所有制改革要按照“1+3+N”的产业布局，聚焦煤炭主业，放开搞活电力、焦化、建材等辅业，发展新兴产业，清理退出无效低效资产，实现腾笼换鸟。

西山煤电集团表示，发展混合所有制经济，优化股权结构通过重组改制、合资新设、增资扩股、股权转让、发行可转债、新项目合作等方式，引入先进的外部资本，调整优化产业结构，加快技术创新、管理创新、商业模式创新，促进各级企业转换经营机制，实现健康可持续发展。

在改革过程中，煤炭主业要保持绝对控股地位；电力、焦化、建材等辅业要保持绝对控股或相对控股地位；其他产业鼓励进一步放开股权，根据企业发展实际按照市场规律，有序进退。

其中，改革方式包括企业上市，按照“凡是能装进上市公司的逐步装进上市公司，凡是能够通过股改独立上市的就独立上市”的总体要求充分利用股份公司上市平台，按照战略部署，本着成熟一个注入一个的原则，有序依次将非上市部分的煤炭、电力、焦化、建材以及其它相关的优质资产逐步注入上市公司，最终实现整体上市。

同时，还包括引进战略投资者和引入各类资本。央企、其它国有企业、非公有资本投资主体可以通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，以货币、实物、股权、土地使用权等法徫法规允许的方式出资，参与集团公司所属单位的改制重组、压减退出、增资扩股、经营管理等。

需要一提的是，山西焦煤集团拥有西山煤电、山西焦化、南风化工三家上市公司，其中西山煤电为焦煤上市主体，持股股东虽然为山西焦煤集团，但实际由西山煤电集团代为管理，存在一定资本运作预期。

“无论是改革范围还是改革方式，西山煤电集团此次混改力度均是空前。”天风证券分析师冶小梅表示，“煤炭主业要保持绝对控股地位”说明山西焦煤集团煤炭核心资产定位不变，焦煤集团未来或将有更多的机会参与整合山西煤炭资产。“推进整体上市”放在改革方式之首，西山煤电值得关注。

实际上，前不久，山西焦煤集团也公布了混改方案。开展范围是探索引导集团各二级公司推进混合所有制改革，积极鼓励在二级以下公司有序推进混合所有制改革。

山西焦煤集团强调，要持续不断将优质资产注入上市公司，实现资本证券化，同时大力培育上市后备资源，制定时间表，加快上市步伐，对不具备上市的资产也需要积极对接资本市场。

混改仍是今年国企改革重头戏

值得注意的是，2018年的政府工作报告中指出，要深化国有资本投资、运营公司等改革试点，继续推进国有企业优化重组和央企股份制改革，推动国有资本做强做优做大。稳妥推进混合所有制改革。

除了西山煤电集团和山西焦煤集团已启动混改，在近期正在召开的两会中，还有多家企业表态，将积极推进混改。

全国政协委员、中国东方航空集团公司董事长刘绍勇在3月4日的政协经济界别小组会议上表示，目前东方航空集团已经向国务院国资委党委提交关于混合所有制改革的报告。

同时，全国政协委员、华能集团董事长曹培玺也表示，混改正在有序推进，员工持股正在集团二级企业试点。

国家电网董事长舒印彪也称，2018年，国家电网将有大的混改举措。将和民营企业以及当地国资，进行大量的地方电网建设。这些新电网中，国家电网公司有控股的，也有不控股。混改将有很多亮点。

3月6日，全国政协委员、国资委副主任黄丹华在经济界别小组讨论发言时称，下一步要坚持大力推动供给侧结构性改革，加快创新，加快国有经济布局优化调整，不断深化国有企业改革。

国资委主任肖亚庆也表示，今年央企混合所有制改革试点将进一步深化和扩大，并欢迎外资投资。

(责编：朱一梵、李栋)