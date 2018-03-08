原标题：加快信用体系建设 推动高质量发展

6日，在十三届全国人大一次会议记者会上，国家发改委副主任张勇表示，发改委以及相关部门在联合激励、联合惩戒方面迈出了实质步伐，“信用中国”网站的信息公示作用也在加强。据统计，已经累计限制失信被执行人购买机票900多万人次，购买火车软卧、动车组列车车票等300多万人次。张勇介绍，下一步将从四个方面不断完善社会信用体系建设。

网民认为，信用是市场经济的基石，我国社会信用体系建设取得了巨大成就，建议进一步健全我国信用管理法治体系，培育和完善信用服务机构和信用服务市场，深入推进信用建设，为经济高质量发展提供制度保障。

新经济呼唤良好信用关系

网民“章政”认为，社会信用体系作为现代市场经济的基础，对市场经济的健康发展有着深刻的影响。长期以来，由于我国的信用建设一直滞后于市场化进程，在片面追求经济增长的利益驱动下，诱发了一些信用缺失和诚信危机。

“信用是市场经济的基石，加快社会信用体系建设是培育经济新增长点和新动力的关键之举。”网民“李乐成”认为，中国经济的驱动力正在从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，新业态、新模式、新经济迅速发展，市场对建立良好信用关系的要求更为迫切，各类市场主体对风险管理和控制能力的需求也显著增加。可以说，建立以信用为核心的新兴市场监管机制，是推动创新创业生态发展、培育发展新动能的基础支撑。

信用体系建设成效显著

可喜的是，社会信用体系建设从提出到现在，取得了巨大成就。网民“吴晶妹”表示，第一个成就是社会信用体系建设的意识有了明显提升；第二是在经济运行中，信用资本已开始参与资源配置。个人、企业开始使用信用定价，例如进行信用评级、提供信用报告、给予授信额度等；第三是社会治理正在以信用为核心和标准。整个社会正在培养并逐步确立信用标准，通过建立信用数据库、利用信息记录等信用资质，从以实物资本为核心，转变为以信用为核心，让社会进步真正做到了以人为本，以企业家的信用精神、信用文化、信用品牌为本。

社会信用体系的建立和完善，是我国社会主义市场经济不断走向成熟的重要标志之一。当下，互联网浪潮的席卷与信息技术的迅猛发展，为社会信用体系建设提供了极好的支撑。

多管齐下完善信用体系

网民“李可”认为，“法规先行”是信用体系建设的基本原则，是规范诚信行为的法律保障。鉴于我国改革开放40年的社会主义市场经济实践，尽快制定单独的信用法已成为全面依法治国战略布局中的重要一环和必然要求。网民认为，信用法将有助于健全我国信用管理法治体系，进一步满足国家治理、市场发展的切实需求。

与此同时，网民认为，良好的社会信用运行体系有赖于信用服务机构和信用服务市场的培育和完善。网民“李可”表示，目前我国存在信用服务市场不发达、服务体系不成熟、服务行为不规范、服务机构公信力不足等问题。为此，要充分发挥市场和政府的双重作用，发展信用服务机构。市场经济的纵深发展，势必形成多样化的信用服务需求，信用服务机构要围绕信用市场需求提供多元化的信用产品和信用服务，不断拓展服务范围和服务方式，逐渐构建精细化和专业化的信用服务。

在诚信监督方面，网民建议，要形成监督和奖惩联动的有效制度体系。网民“王宁江”表示，构建守信激励和失信惩戒机制是社会信用体系建设中一项长期性、系统性的工程，只有起点，没有终点。通过一系列的制度安排，完善信息记录和披露机制，运用经济惩戒和道德谴责相结合的方式，弘扬诚信立身、信誉立业的精神，营造“守信者路路畅通、失信者寸步难行”的社会氛围，潜移默化地培育市场主体诚实守信的经济文化，形成信用有价的经济价值观。

（记者 明航 整理）

(责编：朱一梵、李栋)