原标题：外部发展环境进一步优化 物流业高增速态势将持续

■本报记者 莫 迟

作为支撑国民经济的基础性、战略性产业，一直以来物流业的发展均受到了国家的高度关注。

今年，物流行业再次被写入政府工作报告，并提出了“扩大物流企业仓储用地税收优惠范围”、“推动网购、快递健康发展”的“2018年政府工作的建议”。对此，分析人士表示，物流已连续五年被写入政府工作报告，显示出国家对物流产业发展的高度重视，未来随着物流仓储用地税收优惠范围扩大等政策利好的落地，物流业外部发展环境将进一步优化，行业近年来规模、盈利的高增速态势有望持续。

回到二级市场上，随着政策面利好预期的增强，近期物流板块的走势也较为强劲，特别是在昨日市场题材板块整体回调的背景下，物流板块表现仍可圈可点，整体实现逆市上涨。个股中，圆通速递在板块内涨幅居首，为3.83%，此外，韵达股份（2.39%）、普路通（2.27%）、上海雅仕（1.66%）、欧浦智网（1.22%）、澳洋顺昌（1.10%）、德邦股份（1.02%）等个股昨日涨幅也均在1%以上。资金面上，普路通、圆通速递等个股昨日均受到场内资金的青睐，净流入金额分别为：3038.65万元、1926.49万元。

值得一提的是，行业整体的高增速也在上市公司的业绩中得到印证，仅从2017年年报业绩预告披露数据来看，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，物流行业内25家披露2017年年报业绩预告的公司中有19家公司业绩预喜，占比近八成，苏宁易购、新宁物流、澳洋顺昌等3家公司均有望实现净利润同比翻番，象屿股份、中储股份、欧浦智网、广汇物流、德邦股份、恒基达鑫等公司业绩增幅也均有望在50%以上。

与行业扎实的基本面及良好的业绩预期相对应的是，行业目前整体估值相对较低，统计发现，目前物流行业整体市盈率约29倍，低于多数申万二级行业，且处于相对历史低位。

基于此，诸多研究机构也于近期表示对板块投资机会的看好，其中，中金公司表示，物流板块具备真成长、低估值等优势，目前部分优质的物流股买点已经出现。推荐关注物流三大子行业：1.第三方物流：我国的物流成本占GDP比重为14.6%，与美国的7.2%以及全球平均水平11.7%相比较高，我国第三方物流未来将是蓝海市场；2.跨境物流：与进出口贸易和跨境电商发展密切相关；3.快递：我国快递业务量规模全球最大，且2017年以来盈利能力改善、竞争格局优化，拥有较宽护城河的龙头企业将获得超额收益。

个股方面，该机构表示，按照低估值、真成长的标准，筛选出优选以及关注组合，其中，优选组合包括申通快递、韵达股份、普路通（考虑到近期股价上涨明显，建议回调后再介入）、华贸物流、怡亚通、长久物流，关注组合包括瑞茂通、圆通速递、澳洋顺昌、新宁物流。

(责编：朱一梵、李栋)