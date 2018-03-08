原标题：北京消协：部分手机APP过度收集、违规使用个人信息

新华社北京3月7日电（记者关桂峰）7日，北京市消协发布手机APP（应用软件）个人信息安全调查报告。报告显示，部分手机APP存在过度收集、违规使用个人信息的现象。北京市消协提示消费者使用手机APP时不要轻易同意其获取个人信息的要求。

随着移动互联网的快速发展，各种手机应用软件呈爆发式增长。为保护广大消费者的合法权益，北京市消协委托北京阳光消费大数据技术研究院开展本次手机APP个人信息安全调查。

报告显示，部分手机APP过度收集、违规使用个人信息，可能导致个人隐私信息泄露或被窃取。问卷调查显示，有89.62%的被调查者认为手机APP存在过度采集个人信息，41.16%的被调查者在安装或使用手机APP之前不看授权须知等。被调查者最担心的是身份证号和银行账号被采集，最担心出现的问题是个人信息被贩卖或交换给第三方以及被利用从事诈骗等。但是，消费者对个人信息泄露的维权意识薄弱，个人信息遭到侵害时，选择向消协或主管部门投诉的仅占35.00%。

报告认为，手机APP过度采集个人信息已经成为网络诈骗的源头之一。但是目前法律法规的原则多、细则少，自律规范多、监管规制少，而且消费者个人信息保护的职责分散，权益受到侵害后救济渠道不畅通。

北京市消协提醒消费者，使用手机APP时不要轻易同意获取个人信息权限的要求，尽量避免在不熟悉的手机APP上输入银行账号及密码等重要个人信息。一旦个人信息遭到侵害，应及时向有关部门投诉举报。

(责编：朱一梵、李栋)