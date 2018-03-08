中消协发布35款卫生巾测评结果 可放心使用

人民网北京3月8日 （邢郑） 随着我国人民生活水平的不断提高，现代女性对卫生习惯及自身舒适体验的要求不断上升。面对市场上各种各样的卫生巾品类，今日，中国消费者协会联合沈阳市消费者协会、深圳市消费者委员会对共同开展35款国内外卫生巾比较试验发布测评结果。

本次测评的卫生巾，由消协工作人员从各商超及天猫、苏宁易购等购物平台购得，包括苏菲、七度空间、ABC、乐而雅等品牌。对安全性能指标的测试发现，包括微生物、甲醛、pH、可迁移性荧光增白剂、化学物质等5个方面均达标，且35款卫生巾渗入量大于标准要求，消费者可放心选购。

此外，吸水倍率（指卫生巾商品的吸收能力）也是一个主要测评的方面。它主要考核卫生巾的吸收层能否满足使用的需求，吸收倍率越高，说明吸收层的吸收能力越大，体感越舒适。

测试结果显示，35款卫生巾吸水倍率有差别，吸水倍率最高的前三名和最低的三款均为国外品牌。35款卫生巾样品吸水倍率最高达到51.2倍（樱恋绵柔日用卫生巾，日本原装），最低为8.5倍（护舒宝always超薄护翼超长，加拿大原装）。对于需要解决经期量多量大问题的女性消费者可以优先选择吸水倍率高的卫生巾商品。

在化学安全性能方面，国内、国外产品、香港及线上海淘卫生巾样品质量无差异，均可达到最严格标准要求。无论选择哪种吸量卫生巾，妇幼保健医生建议，卫生巾最佳更换时间为2－3小时。

据悉，本次样品分别从深圳商超、香港、线上海淘购买样品进行测试和比较，样品涉及11款国外原装产品。

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