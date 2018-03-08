前2月我国外贸进出口同比增16.7% 实现较快增长

人民网北京3月8日电 （孙阳）据海关统计，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币，比去年同期（下同）增长16.7%。其中，出口2.44万亿元，增长18%；进口2.08万亿元，增长15.2%；贸易顺差3622亿元，扩大37.2%。

2月份，我国进出口总值2万亿元，增长17.2%。其中，出口1.11万亿元，增长36.2%；进口8881.6亿元，微降0.2%；贸易顺差2248.8亿元，去年同期为逆差729.9亿元。

一般贸易快速增长且比重提升。前2个月，我国一般贸易进出口2.65万亿元，增长22%，占我外贸总值的58.7%，比去年同期提升2.5个百分点。其中出口1.39万亿元，增长26.8%；进口1.26万亿元，增长17%；贸易顺差1347亿元，扩大4.8倍。同期，加工贸易进出口1.22万亿元，增长8.7%，占27%，下滑2个百分点；其中，出口7630.9亿元，增长6.7%；进口4553.9亿元，增长12.1%；贸易顺差3077亿元，收窄0.4%。此外，我国以海关特殊监管方式进出口4713.5亿元，增长12.5%，占我外贸总值的10.4%。其中出口1441.7亿元，增长13.6%；进口3271.8亿元，增长12%。

对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前2个月，中欧贸易总值6795.9亿元，增长17.2%，占我外贸总值的15%。中美贸易总值为6277.5亿元，增长15.8%，占我外贸总值的13.9%。前2个月，我与东盟贸易总值为5745.3亿元，增长22.7%，占我外贸总值的12.7%。中日贸易总值为3120.3亿元，增长6.1%，占我外贸总值的6.9%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.26万亿元，增长21.9%，高于整体增速5.2个百分点。

民营企业所占比重进一步提升。前2个月，民营企业进出口1.77万亿元，增长26.3%，占我外贸总值的39.3%，较去年同期提升3个百分点。其中，出口1.18万亿元，增长29.4%，占出口总值的48.6%；进口5891.9亿元，增长20.4%，占进口总值的28.4%。同期，外商投资企业进出口1.92万亿元，增长9.5%，占我外贸总值的42.4%。其中，出口9989.9亿元，增长8.7%；进口9173亿元，增长10.4%。此外，国有企业进出口8071.3亿元，增长15.2%，占我外贸总值的17.9%。其中，出口2542.5亿元，增长10.2%；进口5528.8亿元，增长17.7%。

机电产品和传统劳动密集型产品出口增长。前2个月，我国机电产品出口1.43万亿元，增长18%，占出口总值的58.4%。其中，电器及电子产品出口6344.1亿元，增长19.4%；机械设备4153.9亿元，增长18.5%。同期，服装出口1606.6亿元，增长12.9%；纺织品1238.5亿元，增长27.4%；鞋类565.6亿元，增长13.1%；家具582.1亿元，增长21.5%；塑料制品437.3亿元，增长27.3%；箱包280.3亿元，增长17.7%；玩具212.7亿元，增长28.9%；上述7大类劳动密集型产品合计出口4923.1亿元，增长19.5%，占出口总值的20.2%。此外，钢材出口950万吨，减少27.1%；汽车16万辆，增加30.4%。

铁矿砂、原油、大豆等主要大宗商品进口量增加，进口均价涨跌互现。前2个月，我国进口铁矿砂1.85亿吨，增加5.4%，进口均价为每吨463.1元，下跌16.1%；原油7290万吨，增加10.8%，进口均价为每吨3104.5元，上涨15%；大豆1390万吨，增加5.4%，进口均价为每吨2744.1元，下跌8.1%；成品油549万吨，增加10%，进口均价为每吨3613.9元，上涨9.2%；初级形状的塑料477万吨，增加1%，进口均价为每吨1.13万元，上涨0.6%；钢材222万吨，增加1.6%，进口均价为每吨8072.8元，上涨15.6%；未锻轧铜及铜材79万吨，增加9.8%，进口均价为每吨4.89万元，上涨13.1%。此外，机电产品进口9106.5亿元，增长17.4%；其中汽车18万辆，增加7.8%。

中国外贸出口先导指数环比回落。2月，中国外贸出口先导指数为41.4，较上月回落0.2。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为43.8，较上月提升0.4；新增出口订单指数回落1.2至46.6、出口经理人信心指数和出口企业综合成本指数分别提升2.3、1.2至51、21.1。

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