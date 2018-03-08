江苏口岸进口纸尿裤等卫生用品标识不合格近20%

人民网北京3月8日电 （邢郑） 据江苏检验检疫局提供数据显示，近几个月以来，每月都有近2吨婴幼儿纸尿裤等一次性卫生用品从境外经过江苏来到中国。江苏口岸的进口纸尿裤、卫生巾多来自日本、新加坡，其中，江苏进口的日本一次性卫生用品金额占比达到71.2%，主要为日系品牌，如花王、尤妮佳、大王等。但2017年抽检发现，中文标识不合格产品273批，总批次不合格率近20%。

据悉，2017年江苏检验检疫局根据风险布控规则，抽检进口一次性卫生用品289批、2361.6吨，抽样送实验室检测181批。抽检结果显示，该类产品质量状况总体稳定，未检出安全、卫生项目不合格报检批。

另一方面，标识不合格问题仍然大量存在。主要原因包括无中文标识、标识错误、标识内容缺失等。连云港口岸进口的一批日本品牌纸尿裤，在查验时被发现包装上印有“有机”字样，但企业却提供不出相应的证明材料。

江苏检验检疫局检监处科长王晓琼认为，标识不合格的主要原因是国外供方不重视、不了解我国标准要求，而国内进口商则存在合规意识淡薄以及考虑“节省费用”的情况。执行标准、原材料成分、生产日期等信息缺失或者不全，会影响消费者对产品的安全识别，存在安全风险。

对于标识不合格产品，江苏检验检疫部门均依法出具处理通知单，责令进口商整改。产品整改完毕经重新检验符合我国技术法规要求后，才准许投放市场。

此外，检验检疫部门在监管过程中还发现，同一品牌下不同系列的产品，由于生产地、原材料、市场定位等不同，质量也存在一定差异。以某知名品牌为例，最初引入中国市场的只有两个系列，为了更好地适应国内市场多元化需求，后又新引进高端和低端两个品种。也就是说，在我国市场上，这一个品牌的产品，就至少有高中低四个品种系列；四个系列在价格上体现出明显差异，品质也各有差别。

面对快速增长的业务，江苏检验检疫局积极完善以风险管理为核心，“口岸验证抽查+后市场追溯召回”为主线的进口消费品检验监管体系，集中力量对重点敏感消费品实施有效监管，在保障进口消费品质量安全的基础上，努力提高口岸通检效率。在太仓港，检验检疫部门一方面要求所有标识不合格产品进入口岸指定仓库集中监管整改，另一方面允许诚信度高、管理严格的企业直接将进口货物运往企业仓储中心存放，为企业节约了大量仓储费用和转运时间。

针对一次性卫生用品源头渠道多元化情况，江苏检验检验局检验监管处处长赵金伟表示，将综合运用风险管理、监督抽查、缺陷产品召回、消费预警、企业约谈、执法打假和多部门联动等手段，确保该类商品质量安全，让老百姓安心消费。

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