胡润报告：全球白手起家女富豪 六成以上来自中国

人民网北京3月8日电（记者 孙博洋） 3月8日是“国际妇女节”，胡润研究院发布了《2018胡润全球白手起家女富豪榜》。榜单显示，财富总额排名前十的女企业家中，有一半来自中国，并包揽了三甲，周群飞以615亿元人民币的身家成为白手起家的女首富。

据了解，2018胡润全球白手起家女富豪榜共有来自15个国家的102位全球白手起家十亿美金女富豪上榜，她们的总财富达1.6万亿人民币，比去年上涨14%。榜单显示，中国诞生了64位白手起家十亿美金女富豪，比去年增加8位，位列第一，占全球63%。美国以18位排名第二。胡润表示：“全球最成功的男企业家百强中，有3成是中国的，而全球最成功的女企业家百强中，超过6成是中国的。中国女企业家比男企业家要‘成功’一倍。”

全球排名前十的女富豪榜单（来源：2018胡润全球白手起家女富豪榜）

榜单显示，排名前十的白手起家女富豪有五位来自中国，并包揽了三甲。蓝思科技的周群飞以615亿元人民币的财富成为全球最成功的白手起家的女企业家，财富比去年上涨45%。据了解，目前在全球最富有的20位女性中，仅周群飞一位白手起家，其他人财富均来自继承。芝加哥健康医疗科技公司Outcome Health的沙德拉?阿加瓦尔成为最年轻的上榜女富豪，年仅33岁。

榜单还显示，白手起家女富豪所在城市分布中，排名前五的城市均在中国，北京、深圳、上海排名前三。在行业分布中，制造业诞生了数量最多的十亿美金女富豪，房地产排名第二，科技和零售并列第三。

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