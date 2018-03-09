保监会：2018年将继续深入开展保险小额理赔监测

人民网北京3月9日电 据保监会网站消息，近日，中国保监会召开2018年全国保险消费者权益保护工作会议。保监会副主席梁涛出席会议并讲话。当谈及2018年保险消费者权益保护工作时，梁涛表示，将继续深入开展保险小额理赔监测，加快推进保险服务标准化建设；针对损害消费者合法权益的典型问题和突出公司，组织开展“精准打击行动”。

梁涛指出，保险消费者权益保护工作迈上新台阶。一是始终保持对损害保险消费者合法权益行为的高压态势。全年共派出检查组585个，检查人员1813人次，对606家保险机构及中介机构开展专项检查和个案检查。

二是加强保险消费者权益保护制度机制建设。起草保险实名登记制度，出台保险消费风险提示制度，发布保险领域违法失信相关责任主体联合惩戒合作备忘录，推出保险销售行为可回溯制度，深化保险小额理赔管理制度，启动保险服务标准化，完善投诉考评，深化保险纠纷多元化解机制建设。

三是严防群体性投诉事件和行业声誉风险。2017年，12378热线接听消费者来电共计69.69万个，监管系统共接收处理保险消费投诉9.3万余件，全国各地保险纠纷调解组织累计成功调解案件15万余件，“保监微课堂”微博微信教育平台累计推送风险提示和消费者教育文章700余篇。

四是督促保险公司切实改进服务。对117家保险公司服务情况进行评级并向社会公开。持续监测通报保险小额理赔服务质量情况，各项指标不断改善。

梁涛要求，2018年保险消费者权益保护工作，要坚持稳中求进工作总基调，坚持“以人民为中心”的发展思想，坚持“保险业姓保、监管姓监”，打好治理损害保险消费者合法权益行为、防范声誉风险攻坚战。

一是要抓住关键，通过立规矩、严考核，强化保险公司维护消费者权益主体责任；

二是要聚焦服务，继续深化保险公司服务评价，深入开展保险小额理赔监测，加快推进保险服务标准化建设，督促保险公司切实提高和改进保险服务水平；

三是要精准发力，针对损害消费者合法权益的典型问题和突出公司，组织开展“精准打击行动”；

四是要化解矛盾，继续推进投诉处理、纠纷调解、诉调对接、司法裁判等环节有机结合的矛盾纠纷多元化解体系，防止发生重大群体性投诉事件和声誉风险；

五是要夯实基础，扎实做好保险实名登记、保险广告行为监管、《保险消费投诉管理办法》修订、保险销售行为可回溯制度落实、消费者教育和风险提示、保险业信用体系建设等各项基础性工作。

(责编：王仁宏、崔东)