原标题：中国递交欧洲专利局申请数量创新高

据新华社布鲁塞尔3月7日电（记者 殷夏）欧洲专利局7日在布鲁塞尔召开年度新闻发布会上表示，中国在2017年递交专利申请数量再创新纪录，中国企业华为首次位居欧洲专利局专利申请公司排名的榜首。

欧洲专利局称，2017年，欧洲专利局共收到16.6万份国际专利申请，比2016年增长3.9％；中国递交的专利申请数量高达8330项，比前一年增长16.6％，中国首次取代瑞士成为欧洲专利局前五大申请国家之一，仅次于美国、德国、日本和法国。

在欧洲专利局全球企业专利申请榜上，华为以2398项专利申请量首次位居首位，紧随其后的是西门子、LG、三星以及高通等国际科技公司。其他榜上有名的中国企业还有中兴通讯、小米、京东方、比亚迪以及阿里巴巴。

中国提交的专利申请集中于三大技术领域，分别是数字通信、计算机技术以及电信技术。其中，就数字通信领域份额来说，欧洲专利局收到的数字通信专利申请19％来自中国，达到2173项。华为公司第四次位居该领域榜首，紧随其后的是爱立信和高通，中兴通讯则排在第五位。

2017年中国发展最强劲的技术专利项目领域还包括测量、有机精细化学和生物技术等。欧洲专利局称，这意味着中国的技术专利组合在不断扩大发展。

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