原标题：房地产税4天3次“亮相” 方案轮廓逐渐清晰

■本报两会报道组 张志伟

3月4日、3月5日、3月7日，从3月4日十三届全国人大一次会议新闻发布会开始计算，短短4天时间，房地产税3次“亮相”今年全国“两会”，而且信息量是逐次放大，逐次具体。

“炒房者”与“住房者”对房地产税态度迥然，“炒房者”痛之恨之，拒房地产税于千里之外，“住房者”则是喜喜洋洋，糖果糕点上桌，准备开门迎客了。

“房子是用来住的、不是用来炒的”，有不少“炒房者”其实没把这句话当回事，把房地产监管政策的主基调放置一边，心存侥幸、炒一把再说，处心积虑编制一些沉甸甸的“炒房”理由。用一句流行语来解读“炒房者”的心境不足为过，那就是“老扎心了”。

3月4日，全国人大发言人张业遂称，房地产税立法工作正在加快进行，房地产税方案已在内部征求意见；3月5日，李克强总理作政府工作报告时说，“稳妥推进房地产税立法”。

3月7日，在财政部记者会上，财政部副部长史耀斌用超过900字的大“篇幅”，“诠释”了房地产税。史耀斌称，“我们正在设计、完善，同时再进行论证和听取意见”。史耀斌用了“完善”二字，与全国人大发言人张业遂的“房地产税方案已在内部征求意见”表述相呼应，应该可以断定，房地产税方案轮廓已经逐渐清晰。史耀斌称“中国会参考国际上共性的制度性安排的一些特点”，说明我国的房地产税不是“孤立”的版本，在一些环节上，也会采取“拿来主义”，“它山之石、可以攻玉”，在房地产税立法上同样具有现实意义。

从全面落实税收法定原则看，房地产税推出也存在着“倒逼”。张业遂称，“对现行的税收条例修改上升为法律，力争在2020年前完成。”

2020年全面落实税收法定原则，也可以解读为2020年是房地产税法完成的时间底线。也有专家给出了“具体”时间表，这是一家之言，不足为信，但从房地产税“亮相”的相关内容看，房地产税离我们确实越来越近了。

(责编：朱一梵、李栋)