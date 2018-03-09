原标题：辟谣茶叶农残问题 还茶叶质量安全真相

近期有网络传言将2012年茶叶农药残留报告引发的媒体报道以及2013年央视二套播出的“信阳茶叶农药残留调查”等内容拼凑在一起，以《[央视曝光] 你喝的不是茶，而是毒药》进行发表，在社会上迅速传播并引起极大反响。农业部茶叶产品质量安全风险评估实验室（杭州）专家表示，该谣言引用了央视的视频截图和东方卫视的视频，对视频时间未做任何交待，为博取粉丝眼球而拼凑不实消息，夸大了茶叶农药残留的危害性，对消费者产生误导，对即将到来的春茶生产销售带来负面影响。

茶叶是我国重要的经济作物，也是百姓的日常饮品，其质量安全受到各级政府和消费者的高度关注。为保障茶叶产品的质量安全，农业部对茶叶开展例行监测和质量安全风险评估，相关部门也对茶叶加工企业和市场流通环节进行监管，也就是说茶叶从茶园种植到市场消费全产业链的质量安全环节，政府一直在监管。

农业部已全面禁止了高毒高残留农药在茶园上使用，国家标准对茶叶中的19个禁用农药提出了限量要求，2017年农业部茶叶质量安全风险评估专项在全国16个重点产茶县取样755个，验证分析表明没有一个产品禁用农药残留超过国家限量标准要求。

农业部每年对全国茶叶质量安全进行二次例行监测，重点对春茶和夏秋茶进行农药残留监控，近3年茶叶农药残留监测合格率分别为97.6%、99.4%和98.9%，表明我国茶叶质量安全是有保障的，是可以放心的。

近年来，茶叶产业大力推广绿色防控技术，减少化学农药使用量，增施有机肥，集成配套以农业防治、生物防治、物理防治和化学调控等技术措施为主的绿色防控技术体系，生产出更安全优质的产品，并培育了一大批绿色、有机茶叶品牌，以满足不同消费群体的差异化需求。在一些生态条件较好的地区，鼓励发展有机茶，2016年中国有机茶面积达到近8万公顷，已成为中国第二大有机产品。

随着我国农产品质量安全工作的不断推进，国家对茶叶质量管理提出了更高的要求。国家食品安全标准多次修订茶叶农药残留限量，从2005的9个参数扩大到2016年的48个参数，限量标准不断从严，禁用农药的残留限量大部分按0.01mg/kg进行控制。各级政府对茶叶生产、加工和流通环节的监督频率不断加大，密切监控茶叶质量安全动向，保障消费者的安全和健康。在此，也提请广大消费者从政府主渠道获得质量安全信息，不要听信谣言和传播谣言，共同维护产业的健康发展。

附：中国茶叶流通协会关于强烈谴责虚假不实报道的声明

(责编：朱一梵、李栋)