原标题：春运尾声铁路客流趋平稳 8日预计发送845万人次

据中国铁路总公司消息，3月7日正月二十，全国铁路发送旅客873.1万人次，铁路运输安全平稳有序。截至3月7日春运第35天，全国铁路累计发送旅客超3.36亿人次，春运同比增加2510万人次，增长8.1%。春运进入尾声，铁路客流已趋平稳。3月8日正月二十一，全国铁路预计发送旅客845万人次，增开旅客列车615列。

3月7日，全国铁路共开行旅客列车7886列，增开旅客列车678列。武汉局集团公司发送旅客56.3万人次，上海局集团公司发送旅客164万人次，南昌局集团公司发送旅客66万人次，广州局集团公司发送旅客111.2万人次，成都局集团公司发送旅客90.4万人次。

铁路部门善始善终抓好春运各项工作，全力以赴确保运输安全稳定，不断提升服务水平，努力为旅客带来更好的出行体验。沈阳局集团公司针对管内多地降雪的情况，及时启动应急预案，加强调度指挥和运输组织，广大干部职工以雪为令，及时清除线上积雪，全力确保运输安全畅通；太原局集团公司管内部分车站加强与广播电台联系，为旅客提供最新的余票信息、购票提示、出行资讯等，方便旅客出行；武汉局集团公司抽调人员到客流较大的车站协助公安部门维持秩序，为重点旅客提供帮助；济南局集团公司优化运力投放，充分用好石济高铁等新线运能，做好周末客流组织，满足旅客出行需求；南昌局集团公司针对管内连日低温阴雨天气，安排人员逐辆检查列车采暖设备，保证供暖设备性能可靠，同时在各大车站客流密集处加大防滑安全提示，及时清理地面积水，确保旅客出行安全；广州局集团公司采取增设临时候车棚、增开售票窗口、开设爱心候车室、设置服务咨询台等方式，努力为旅客带来更好的出行体验；成都局集团公司精准分析客流情况，动态研究制定客车加开、既有客车加挂、动车重联等方案，有效提升车辆利用率。

铁路部门提示广大旅客朋友，已通过互联网、电话成功预订但尚未取票的旅客，请尽量提前取票；乘车时请携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，尽量提前出门，为安检、取票、验票进站等留足时间，以免耽误行程。

(责编：朱一梵、李栋)