民航局：2017年旅客吞吐量超过11亿人次

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民航局获悉，近日，中国民航局发布了《2017年民航机场生产统计公报》。公报指出，2017年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全年旅客吞吐量超过11亿人次，完成114786.7万人次，比上年增长12.9%。

公报指出，2017年，我国境内民用航空（颁证）机场共有229个（不含香港、澳门和台湾地区，下同），其中定期航班通航机场228个，定期航班通航城市224个。

年内定期航班新通航的城市有：云南澜沧、新疆莎车、内蒙古霍林郭勒、吉林松原、吉林白城、江西上饶、河北承德、湖南邵阳、黑龙江五大连池、黑龙江建三江。陕西安康机场继续停航。

公报显示，2017年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全年旅客吞吐量超过11亿人次，完成114786.7万人次，比上年增长12.9%。分航线看，国内航线完成103614.6万人次，比上年增长13.4% （其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2710.9万人次，比上年下降1.9%）；国际航线完成11172.1万人次，比上年增长9.2%。

完成货邮吞吐量1617.7万吨，比上年增长7.1%。分航线看，国内航线完成1000.1万吨，比上年增长2.7%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成99.0万吨，比上年增长5.8%）；国际航线完成617.6万吨，比上年增长15.2%。

完成飞机起降1024.9万架次，比上年增长10.9%（其中运输架次为872.9万架次，比上年增长10.0%）。分航线看，国内航线完成938.0万架次，比上年增长11.3％（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.2万架次，比上年下降5.4％）；国际航线完成86.9万架次，比上年增长7.3％。

从旅客吞吐量分布来看，各机场中，年旅客吞吐量1000万人次以上的机场达到32个，较上年净增4个（太原武宿、长春龙嘉、南昌昌北、呼和浩特白塔机场），完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的81.0%，较上年提高1.9个百分点，其中北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的24.3%，较上年下降1.9个百分点。年旅客吞吐量200-1000万人次机场有26个，较上年净增5个，完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的11.8%，较上年下降1.0个百分点。年旅客吞吐量200万人次以下的机场有171个，较上年净增2个，完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的7.3%，较上年下降0.8个百分点。

国内各地区旅客吞吐量的分布情况是：华北地区占15.0%（15.3%），东北地区占6.3%（6.1%），华东地区占29.0%（29.0%），中南地区占24.2%（23.8%），西南地区占16.5%（16.9%），西北地区占6.4%（6.2%），新疆地区占2.6%（2.7%）（注：由于四舍五入的原因，各地区占比之和可能不等于100%，括号内为2016年数字，下同）。

从机场货邮吞吐量分布来看，各机场中，年货邮吞吐量10000吨以上的机场有52个，较上年净增2个，完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.5%，较上年提高0.2个百分点，其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%，较上年提高0.3个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有177个，较上年净增9个，完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.5%，较上年下降0.2个百分点。

国内各地区货邮吞吐量的分布情况是：华北地区占15.4%（15.8%），东北地区占3.4%（3.5%），华东地区占41.2%（40.4%），中南地区占26.2%（26.4%），西南地区占10.1%（10.2%），西北地区占2.5%（2.4%），新疆地区占1.2%（1.2%）。

(责编：冯粒、袁勃)