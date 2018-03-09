美对进口钢铁和铝产品全面征税 商务部回应

人民网北京3月9日电 （孙阳）华盛顿时间2018年3月8日，美国总统特朗普签署命令，认为进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全，决定将对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%，暂时排除加拿大和墨西哥的产品。商务部贸易救济调查局局长王贺军就此发表谈话。
王贺军指出，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实。实际情况是，美国进口的钢铁和铝产品绝大部分属于民用产品，谈不到损害美国国家安全。美国滥用“国家安全例外”条款，是对以世贸组织为代表的多边贸易体系的肆意破坏，必将对正常的国际贸易秩序造成严重冲击，中方坚决反对。
王贺军指出，中方注意到美方行动已引起欧盟、巴西、韩国、澳大利亚、土耳其、俄罗斯等众多世贸成员的强烈反对，并表示将对美方的错误行为进行有力反制。中方已通过多层次、多渠道表达中方立场和关切，向美方提出了严正交涉。中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维护自身的正当权益。
王贺军强调，美方的措施不仅损害他国利益，也不符合美国自身利益，美国国会议员、行业组织、企业等已对措施提出强烈反对。中方敦促美方尊重多边贸易体系的权威，尽快撤销相关措施。
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