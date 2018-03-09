商务部：1月全国登记技术进出口合同总金额达311亿元 实现大幅增长

人民网北京3月9日电 （王子侯）今日，商务部服贸司负责人介绍了2018年1月我国技术进出口有关情况。2018年1月份技术进出口大幅增长，全国共登记技术进出口合同1341份，合同总金额311亿元，其中进口合同642份，金额176亿元，同比增长22.3%；出口合同699份，金额135亿元，同比增长24.6%。
从技术贸易方式来看，以专利技术、专有技术、软件著作权等知识产权许可和转让形式开展的技术贸易日益活跃，规模快速增长。1月份，专利技术、专有技术、相关商标许可和计算机软件的进口合同金额为137.6亿元，同比增长61.4%，占技术进口总额的78.2%；出口合同金额为33.5亿元，同比增长51.7%，占技术出口总额的24.8%。
从技术贸易市场来看，芬兰、日本、美国是前三大技术进口来源地，进口金额分别为31.7亿元、30亿元、27.8亿元，合计占技术进口总额超过50%；美国、中国香港、芬兰是前三大技术出口目的地，出口金额分别为28.7亿元、22.6亿元、14.9亿元，合计占技术出口总额近50%。
从技术贸易涉及行业来看，我国技术进出口第一大行业均是通信设备、计算机及其他电子设备制造业。其中，进口合同额48.7亿元，同比增长71.4%，占技术进口总额的27.6%；出口合同额28.8亿元，同比增长67.7%，占技术出口总额的21.3%。
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