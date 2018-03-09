商务部：今年我国服务贸易开局良好 1月服务进出口总额同比增9.7%

人民网北京3月9日电 （王子侯）日前，商务部服贸司负责人介绍了2018年1月我国服务贸易有关情况。2018年我国服务贸易开局良好，1月份我国服务进出口总额4229.7亿元（人民币，下同），同比增长9.7%。其中，出口1517亿元，同比增长15.8%；进口2712.7亿元，同比增长6.6%；逆差1195.7亿元。

商务部服贸司负责人指出，1月份服务进出口呈现以下特点：

服务进出口增速创新高，生产性服务进出口表现抢眼。随着我国服务业扩张步伐加快，服务业开局实现平稳较快发展，1月份服务进出口增速扭转去年11、12月的下降态势，增长9.7%，创去年7月以来的新高。受益于货物贸易增长影响，运输服务、保险服务、金融服务、专业管理和咨询服务进出口分别增长31.1%、31.1%、43.6%和18.4%。

服务出口持续增长，结构进一步优化。1月份服务出口增长15.8%，自去年8月起，连续6个月保持两位数增长。出口结构进一步优化，新兴服务出口798.6亿元，同比增长19%，高于整体出口增速3.2个百分点，占服务出口比重为52.6%，较去年全年提高1.3个百分点。其中，金融、电信计算机和信息服务、维护和维修服务、其他商业服务出口增速分别为60.7%、19.8%、87.4%和17.8%。

服务进口增速大幅提升，高端服务进口成为亮点。受国内需求总体保持旺盛以及春节因素影响，1月份服务进口同比增长6.6%，是去年7月份以来的最高增速。其中视听及相关产品许可费、电信计算机和信息服务、个人文化和娱乐服务等高端服务进口分别增长441%、40.7%和39.4%。

旅行服务进出口降幅收窄。旅行是我国服务贸易第一大领域，旅行的变化对服务进出口总额的变动产生重要影响。1月份旅行进出口下降5.9%，扭转了去年9月份以来连续大幅下降态势。其中旅行出口216亿元，增长8%。

区域结构进一步优化，创新试点地区进出口占比继续提高。中西部地区服务进出口620.9亿元，占全国的比重为14.7%，较2017年全年提高0.6个百分点。从全国看，上海、北京、广东三省市服务进出口额居前三位，合计2593.4亿元，占全国的比重达到62%。创新发展试点地区服务出口801.9亿元，占全国的55.8%；服务进口1428.7亿元，占全国的52%。

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