统计局：2月CPI同比涨2.9% 受春节和气温双重影响

人民网北京3月9日电 据国家统计局网站消息，2月份，全国居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨2.7%；食品价格上涨4.4%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨3.6%。1-2月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.2%。

2018年2月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比上涨1.2%，同比上涨2.9%；PPI环比下降0.1%，同比上涨3.7%。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读。

绳国庆认为，CPI受春节因素影响涨幅扩大。从环比看，CPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。

一是全国大范围降温天气影响了部分农产品的生产和运输，加之春节期间需求和消费量增加，食品价格上涨4.4%，影响CPI上涨约0.88个百分点。其中，鲜菜和鲜果价格分别上涨18.1%和6.4%；水产品和畜肉类价格分别上涨8.0%和2.0%，四项生鲜食品合计影响CPI上涨约0.82个百分点。

二是春节前后出行人员增多，推动交通旅游价格上涨，飞机票和长途汽车票价格分别上涨19.7%和5.8%，旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨12.2%和2.9%，上述四项合计影响CPI上涨约0.27个百分点。

三是春节期间城市务工人员集中返乡，人工费上涨，车辆修理与保养、理发和家庭服务价格分别上涨9.9%、5.5%和3.5%，合计影响CPI上涨约0.06个百分点。

从同比看，CPI涨幅扩大主要受春节“错月”影响。今年春节在2月份，而去年在1月份，春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低，加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。据测算，在2月份2.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。

绳国庆认为，考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。

绳国庆指出，PPI环比微降、同比涨幅继续回落。从环比看，PPI由上月上涨转为本月微降。生产资料价格下降0.1%，生活资料价格持平。在主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.7%。由升转降的有燃气生产和供应业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业，分别下降0.9%、0.8%和0.4%。涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨0.4%，比上月回落2.9个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨0.2%，回落2.4个百分点。涨幅扩大的有煤炭开采和洗选业，上涨1.2%，扩大0.4个百分点；水的生产和供应业，上涨0.5%，扩大0.3个百分点。

从同比看，PPI涨幅继续回落，比上月回落0.6个百分点。生产资料价格上涨4.8%，比上月回落0.9个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。在主要行业中，涨幅回落的有非金属矿物制品业，上涨13.0%，比上月回落0.4个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨11.5%，回落3.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨10.0%，回落0.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨7.4%，回落3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业，上涨6.1%，回落2.1个百分点。上述五大行业合计影响PPI同比涨幅回落约0.57个百分点。据测算，在2月份3.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.5个百分点，新涨价影响约为0.2个百分点。

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