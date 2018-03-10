证监会对5宗案件作出行政处罚

人民网北京3月10日电 据证监会网站消息，近日，证监会依法对5宗案件作出行政处罚，其中包括：3宗信息披露违法违规案，1宗内幕交易案，1宗短线交易案。
3宗信息披露违法违规案中，一是沈机集团昆明机床股份有限公司2013年年报、2014年年报、2015年年报存在虚假记载。二是江苏三房巷实业股份有限公司2014年度、2015年度报告信息披露存在重大遗漏。三是宜春金洋新材料股份有限公司（简称金洋新材）对其股东占用公司资金事项未履行关联交易审议程序，也未在临时公告、2015年半年度报告中披露；金洋新材对外提供担保事项未履行对外担保审议程序，也未在临时公告、2015年半年度报告及年度报告中披露。鉴于此，监管部门对这三家企业和相关负责人给予行政处罚。
1宗内幕交易案中，张艺林、冯某灵系海南瑞泽新型建材股份有限公司筹划非公开发行股票事项这一内幕信息的知情人。在内幕信息敏感期内，张艺林控制使用“符某某”证券账户买入 “海南瑞泽”157,200股，没有违法所得。吴国彪是冯某灵的外甥，在内幕信息敏感期内，吴国彪和冯某灵存在通讯联络，吴国彪和张艺林存在接触，后吴国彪控制使用“曾某某”证券账户买入“海南瑞泽”175,000股，获利约123万元。依据《证券法》，证监会决定对张艺林处以60万元罚款；对吴国彪没收违法所得约123万元，并处以约371万元罚款。
1宗短线交易案中，王宜明时任合力泰科技股份有限公司董事，2017年9月4日下午，王宜明使用本人证券账户交易“合力泰”，累计卖出1,848,100股，累计买入62,378股。依据《证券法》，山东证监局决定对王宜明给予警告，并处以6万元罚款。
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