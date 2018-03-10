证监会：拟允许外资控股合资证券公司

新华社北京3月9日电（王都鹏、周悦）中国证监会新闻发言人常德鹏9日说，为进一步扩大证券业对外开放，促进高质量资本市场建设，证监会修订外资参股证券公司设立规则，拟以外商投资证券公司管理办法（征求意见稿）重新发布，允许外资控股合资证券公司。

常德鹏在新闻发布会上说，办法修订内容还涉及以下几个方面：一是逐步放开合资证券公司业务范围。允许新设合资证券公司根据自身情况，依法有序申请证券业务，初始业务范围需与控股股东、第一大股东的证券业务经验相匹配。

二是统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例。将全部境外投资者持有上市内资证券公司股份的比例调整为“不超过我国证券业对外开放所作的承诺”。

三是放宽单个境外投资者持有上市证券公司股份的比例限制。要求“通过证券交易所的证券交易或者协议收购方式，单个境外投资者持有，或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市证券公司已发行的股份比例不得超过30%”。

四是完善境外股东条件。境外股东须为金融机构，且具有良好的国际声誉和经营业绩，近3年业务规模、收入、利润居于国际前列，近3年长期信用均保持在高水平。

此外，办法还明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策。

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