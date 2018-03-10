二月份居民消费价格“季节性回升”

本报北京3月9日电 （记者王俊岭）9日，国家统计局发布了2018年2月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。最新数据显示，2月份CPI环比上涨1.2%，同比上涨2.9%；PPI环比下降0.1%，同比上涨3.7%。
国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，从环比看，CPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。一是全国大范围降温天气影响了部分农产品的生产和运输，加之春节期间需求和消费量增加，食品价格上涨4.4%，影响CPI上涨约0.88个百分点。二是春节前后出行人员增多，推动交通旅游价格上涨，飞机票和长途汽车票价格分别上涨19.7%和5.8%，旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨12.2%和2.9%，上述四项合计影响CPI上涨约0.27个百分点。三是春节期间城市务工人员集中返乡，人工费上涨，车辆修理与保养、理发和家庭服务价格分别上涨9.9%、5.5%和3.5%，合计影响CPI上涨约0.06个百分点。
中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，2月份物价涨幅之所以回升明显，主要是受春节因素和同比基数较低影响，春节效应带动了消费增长，而全国大范围降温天气影响了农产品生产和运输，更为重要的是，去年2月份CPI涨幅只有0.8%，同比基数较低。赵锡军表示，随着食用农产品价格回落，预计3月份物价涨幅将有所收窄，但对于物价上涨压力还是要密切关注，并且做好应对的准备。
市场人士普遍认为，2月份物价回升带有明显的季节性色彩，总体仍处于温和上涨区间，不能理解为通货膨胀信号。从政府工作报告作出的建议和部署来看，未来中国物价仍将保持在合理运行区间，不会出现大的波动。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】