二月份居民消费价格“季节性回升”

本报北京3月9日电 （记者王俊岭）9日，国家统计局发布了2018年2月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。最新数据显示，2月份CPI环比上涨1.2%，同比上涨2.9%；PPI环比下降0.1%，同比上涨3.7%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，从环比看，CPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。一是全国大范围降温天气影响了部分农产品的生产和运输，加之春节期间需求和消费量增加，食品价格上涨4.4%，影响CPI上涨约0.88个百分点。二是春节前后出行人员增多，推动交通旅游价格上涨，飞机票和长途汽车票价格分别上涨19.7%和5.8%，旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨12.2%和2.9%，上述四项合计影响CPI上涨约0.27个百分点。三是春节期间城市务工人员集中返乡，人工费上涨，车辆修理与保养、理发和家庭服务价格分别上涨9.9%、5.5%和3.5%，合计影响CPI上涨约0.06个百分点。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，2月份物价涨幅之所以回升明显，主要是受春节因素和同比基数较低影响，春节效应带动了消费增长，而全国大范围降温天气影响了农产品生产和运输，更为重要的是，去年2月份CPI涨幅只有0.8%，同比基数较低。赵锡军表示，随着食用农产品价格回落，预计3月份物价涨幅将有所收窄，但对于物价上涨压力还是要密切关注，并且做好应对的准备。

市场人士普遍认为，2月份物价回升带有明显的季节性色彩，总体仍处于温和上涨区间，不能理解为通货膨胀信号。从政府工作报告作出的建议和部署来看，未来中国物价仍将保持在合理运行区间，不会出现大的波动。

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