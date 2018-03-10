网购快递延误损坏，消费者维权难待解

新华社北京３月１０日电（记者关桂峰）随着网购的普及，收发快递成为很多人生活的一部分。不过，不少消费者都遇到过快递“迟到”、快递公司违规收费等问题，同时还面临维权困难。
在９日举行的第七届中国消费者保护法论坛上，中国法学会消费者权益保护法学研究会的专家认为，当前消费者反映的网购快递问题主要是投递服务延误、丢失短少、损毁等，这些问题影响了消费者的快递服务体验。
北京市第三中级人民法院民事审判第三庭副庭长刘建刚分析，在司法实践中，由于网购时快递公司和消费者没有合同关系，消费者申诉比较困难。如果快递货物损坏，消费者就要举证货物的损坏是快递企业在运输过程产生的，但这个举证是十分困难的。消费者如果向网购平台申诉，则会被告知责任不在平台，而是快递公司。
对外经济贸易大学消费者保护法研究中心主任苏号朋说，传统的购物涉及三方主体，即生产者、销售者、消费者，网购则多了两方主体，即网络平台和快递者，这就使得法律关系更复杂。“少数快递企业管理责任不落实，内部管理混乱，服务质量不高。”苏号朋说，建议着力整治野蛮装卸、暴力分拣等问题。
专家认为，快递服务合同中存在着不少格式条款，当消费者因格式条款受到快递公司的侵害时，可以运用《中华人民共和国合同法》中关于格式条款的规定，来判断其是否具有效力。同时，还可以运用《合同法》的相关规定，主张快递公司的违约责任和赔偿义务。
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