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深交所发布《上市公司重大违法强制退市实施办法（征求意见稿）》

2018年03月11日05:38  来源：新华社
 

　　新华社深圳3月10日电（记者 孙飞 印朋）记者从深圳证券交易所获悉，为贯彻落实中国证监会《关于修改〈关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》，健全资本市场功能，深交所日前发布《上市公司重大违法强制退市实施办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

　　征求意见稿明确重大违法强制退市的情形，规定上市公司存在下列重大违法情形的，其股票将被终止上市：

　　一是上市公司IPO申请或披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被中国证监会行政处罚决定认定构成欺诈发行，或者被人民法院依据刑法第一百六十条作出有罪生效裁判。

　　二是上市公司发行股份购买资产并构成重组上市，申请或披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被中国证监会行政处罚决定认定构成欺诈发行。

　　三是上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，连续会计年度经审计财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准。

　　四是上市公司在申请或披露的文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，上市公司被人民法院依据刑法第一百六十一条作出有罪生效裁判。

　　五是上市公司最近六十个月内，被中国证监会依据证券法第一百九十三条作出三次以上行政处罚。

　　六是交易所根据上市公司违法行为的事实、性质、情节以及社会影响等因素认定的其他情形。

　　同时，征求意见稿加大对重大违法公司退市的执行力度，激发证券市场“吐故纳新”的活力，优化重大违法退市实施程序，提高退市效率。

　　深交所相关负责人表示，完善重大违法强制退市相关制度有利于增强金融服务实体经济能力，防控金融风险，促进资本市场长远健康发展。对于应当退市的公司，坚决做到“出现一家、退市一家”，净化市场环境，维护市场秩序，形成“有序进退”的市场格局。

(责编：王仁宏、曹昆)
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