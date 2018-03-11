原标题：京津冀三地半小时通勤圈将初步形成

2018全国两会——书写新时代答卷

京津冀协同发展走进新时代

3月9日下午，十三届全国人大一次会议举办第二场“代表通道”集中采访活动。10名全国人大代表就京津冀协同发展、中国制造、司法公正等3个热点问题接受中外媒体采访。

京津冀半小时通勤圈将形成

在谈及京津冀协同发展时，北京市常务副市长张工代表以交通成效举例说，三地高速ETC收费实现了全覆盖，13个以上地级市交通一卡通也实现全覆盖。随着京唐（山）城际、京雄（安）城际以及京雄、京张（家口）高铁陆续建成，三地半小时通勤圈将初步形成。

他表示，北京下一步将推动好冬奥会项目筹办、京津冀间重大基础设施建设、区域内重大生态工程治理项目建设、产业分工协作和融合发展。此外，北京优秀公共服务资源将支持雄安新区建设。

河北省副省长袁桐利代表总结了京津冀协同发展成绩：一是出行更方便，很多高速公路和干线公路断头路被打通。二是蓝天增多了。通过大力实施大气污染联合联动，去年河北省PM2.5为65微克。三是产业更优了。大批项目相继落户河北，使高新技术产业占比提高6.6%。四是差距缩小了，大批公共服务短板被补齐。

天津市滨海新区区长杨茂荣代表说，滨海新区主动融入落实京津冀协同发展，服务其中、受益其中。下一步，滨海新区将以服务北京、雄安为己任，发挥港口资源优势，加快建设北方国际航运核心区。同时，发挥政策优势，加大自贸区制度创新力度，推动京津冀深度融入全球经济体系。

中国制造必须拥有核心技术

中国制造如何实现转型升级，向中国创造转变，也是媒体关心的话题。

“中国要成为制造业强国，必须拥有自己的核心技术。”珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁董明珠代表说，格力想要在工业领域拥有话语权，必须选择自主培养人才，“格力现在有12个研究院，1万多名技术开发人员，但是还有短板，一些关键的核心部件仍然没有掌握在自己手上。”

C919是中国首款按照最新国际适航标准研制、具有自主知识产权的干线民用飞机。“它不仅外形漂亮，内在也很美，是一架‘内外兼修’的飞机。”中国商用飞机有限责任公司副总经理、C919大型客机总设计师吴光辉代表表示，C919在外形、机翼、驾驶舱、新材料运用、乘坐体验等方面都达到世界先进水平，是中国制造的骄傲。

小米科技有限责任公司董事长兼首席执行官雷军代表表示，中国制造可从创新、质量、设计、“互联网+”等四方面发力。首先，创新是制造业发展最重要的手段。创新意味着需要突破核心技术，抢占技术制高点，才能获得技术话语权。其次，只有狠抓质量，中国制造才能去掉山寨形象。第三，需要具备以设计能力、改善用户体验为主要内容的软实力。最后，要重视“互联网+”。互联网有先进技术和方法论，能够有效帮助制造业转型升级、提质增效。

司法改革成绩可圈可点

“去年人大立法工作的最大特点是确保国家改革依法有据，成绩可圈可点，做了以前想做但没有做好的事情。”十二届全国人大法律委员会委员、清华大学法学院中国司法研究中心主任周光权代表说。

重庆索通律师事务所律师韩德云代表表示，随着司法改革全面深入推进，律师作用越来越受到重视，但也面临地域分布不均等矛盾。他希望继续推进完善公共法律服务政府采购，让更多律师成为广大老百姓的律师。

2016年，发生在山东的于欢故意伤害案引发社会广泛关注。山东省高级人民法院院长张甲天代表表示，于欢故意伤害案二审审理期间，山东省高级人民法院运用“图文+阶段性视频”方式，把案件整个庭审事实细节、证据认定以及控辩双方的争论焦点，全程网上直播，微博阅读量达到1.7亿人次。“通过公开庭审，公正得到了及时伸张，更重要的是，庭审变成了一个全民共享的、生动的法治公开课。”

近年来，贵州在大数据开发应用上走在全国前列。贵州省人民检察院检察长傅信平代表介绍，贵州检察机关探索研发了三大智慧检务系统，建成六大电子应用平台，利用大数据服务检察官办案。他表示，下一步将把“点数据”、“条数据”变成“块数据”，推进数据互通共享，使大数据更好服务司法办案、更好规范司法行为。

原标题:十代表解读热点问题(代表通道)

(责编：赵爽、李栋)