商务部解释中美为何不会打贸易战

3月11日，十三届全国人大一次会议新闻中心在北京梅地亚中心举行记者会，记者会主题为“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”，商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明出席记者会。
就中国的对外投资相关问题，钟山表示，去年我国对外投资出现了下降，主要是非理性对外投资得到了有效遏制。通过“降虚火”“挤水分”，使得企业对外投资更加稳健、更趋理性。总的来看，中国对外投资是好的，与现阶段我国发展水平和发展要求是相适应的，是符合经济发展规律的，也是受到东道国普遍欢迎的。
就中美贸易关系的问题，钟山指出，贸易战没有赢家，只会给中美两国和世界经济带来灾难。中国不希望打贸易战，也不会主动发起贸易战，但是我们能够应对任何挑战，坚决捍卫国家和人民的利益。
近期，中美经贸关系有一些波折。钟山指出，中美之间不会打贸易战，这存在三大理由：第一，关于贸易平衡问题。中美贸易统计是存在差异的。中国和美国统计工作组，每年就中美贸易统计差异进行一次比较研究。根据这个工作组的测算，美国官方统计的对华贸易逆差每年都被高估了20%左右，去年美国的逆差高估了21%。中美贸易不平衡是结构性的，中国在货物贸易上有顺差，而美国在服务贸易上有顺差，贸易竞争力从根本上说是产业的竞争力。中美贸易不平衡还与美方高技术对华出口的管制有关。美国研究机构报告显示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右；第二，关于市场准入问题。中美发展阶段、产业结构、社会制度不同，两国在金融、电信、汽车、农产品等领域的市场准入是存在一些差异的，双方都各有诉求；第三，关于安全审查问题。中美对网络安全、知识产权、两用物项等安全的看法存在差异，这些差异对彼此之间的贸易、投资都产生了影响，这些问题双方也都已经注意到了。
“最近，中共中央政治局委员、中央财办刘鹤主任出访美国，与美方就中美贸易问题进行了坦诚的、具有建设性的讨论。中美之间合作交流的渠道没有中断过。” 钟山表示。
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