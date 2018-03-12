原标题：旅游业应是“幸福产业” 不让高门票“扯后腿”

不让高门票“扯后腿”（旅游漫笔）

连续5年，政府工作报告中都提及旅游，内容涉及落实带薪休假制度、提升旅游休闲消费、规范旅游市场秩序、大力发展全域旅游等。今年政府工作报告则提出：“创建全域旅游示范区，降低重点国有景区门票价格。”这是对旅游业深化改革的新要求，也倒逼旅游业的转型提高。

民之所望，政之所向。近年来，旅游成为人们的基本生活方式。国家旅游局的统计数据显示，2017年，我国人均出游已达3.7次，旅游已经从过去的奢侈品变为人们生活的常态和刚需。然而，高票价带来的“游不起”长期为人们所诟病，降低景区门票价格已成众望。此次政府工作报告进一步加大了旅游改革的力度，这对旅游业自身发展、拉动消费、提升人们幸福感都将产生积极而深远的影响。

降低重点国有景区门票价格将发挥对“门票依赖症”的纠偏作用。长期以来，国内许多景区包括重点国有景区在内，依凭固有的资源禀赋，“靠山吃山”，经营模式单一，盈利能力僵化，导致游客的消费“忠诚度”不高。再加上虚高的门票价格，游客对许多景区“去了再不想去第二次”，或是以脚投票，转而选择性价比更高的出境游。

让景区门票价格回归正常区间，有利于促进国内游的健康发展。降低重点国有景区门票价格，对于国内景区的整体价格将产生示范带动作用，倒逼各景区积极谋划新出路，思索在门票单价下降的前提下，如何吸引游客，提高景区经营水平？杭州西湖免费开放，已为各景区提供了一个成功的范本。“天资+创新”是景区可持续发展的必由之路。

此外，根据《中国旅游大辞典》的解释，国有旅游景点指的是由一个国家的各级政府或国有企业控制和管理景点，其首要考虑的是资源和环境的保护，其次才是为人们提供教育、休闲、娱乐的功能。降低国有景区门票价格，最大限度让全体国民受益，将有助于此类景区回归公益属性。

降低重点国有景区门票价格将有助于拉动旅游消费，更好地发挥旅游业对经济的带动作用。旅游业的拉动效应明显，其不仅带动航空、餐饮、酒店各行业蓬勃发展，对于制造业发展的影响也不容小觑。例如，新兴的邮轮旅游，对我国的造船工业形成驱动力，旅游消费与高铁的密切关系也让装备制造业更上一层楼。李克强总理在政府工作报告中指出，要增强消费对经济发展的基础性作用，推进消费升级，发展消费新业态新模式。当前，旅游业已经成为消费领域的重要产业，降低重点国有景区门票价格，拉动旅游消费，对国民经济的整体发展意义重大。

降低重点国有景区门票价格将真正体现旅游业作为“幸福产业”的属性。党的十九大报告指出：中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。顺应社会主要矛盾变化，把旅游业培育为最具影响力的幸福产业，实现旅游业高质量发展，成为新时代赋予旅游业发展的重要使命。旅游业作为幸福导向、健康导向、文明导向的产业，位列“五大幸福产业”之首。国家旅游局局长李金早表示，旅游业的发展能给人们带来美好的生活，旅游业的成绩即是人们美好生活的指标。降低重点国有景区门票价格，为全体人民创造更多的旅游机会，不再让高门票阻挡人们发现美、感受美的脚步，这将是旅游业成为幸福产业的重要一步。（尹婕）

(责编：朱一梵、李栋)