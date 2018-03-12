原标题：专家支招：鉴别劣质塑料儿童玩具要看色泽、厚度和闻气味

新华社沈阳３月１１日电（记者罗捷）给孩子买玩具，家长最关心玩具质量安全。一些用劣质塑胶和边角料生产的塑料玩具，有害儿童的健康。业内人士支招，鉴别劣质塑料玩具要看色泽、厚度和闻气味。

沈阳市工商局消费者权益保护处副处长李继红说，鉴别劣质塑料玩具，要看玩具的光泽度和色彩鲜艳度。优质的塑料玩具通常用ＰＶＣ、ＰＰ、ＰＥ等塑料原材料制作，很有光泽。而许多劣质玩具采用“二料”（即废旧塑料制品回收再加工的材料）制成，再加工后色泽变差。

看看玩具的厚度。塑料玩具成品或部件是一次性注塑成型的，如果注塑玩具的内壁过薄，幼儿玩耍时很容易摔破。塑料件脆断成小碎片、尖锐边角，会给儿童造成危险。

闻闻玩具的气味。李继红说，如果塑料儿童玩具有刺鼻气味，那么含有害物质的可能性比较大，比如邻苯二甲酸酯增塑剂类等有害物质。可以先将玩具洗洗、晒一下，尽量将塑料味道挥发出去，减少剥落的颜料和其中的重金属含量。

买玩具时最好试用，摸边角看是否尖锐，晃晃部件是否牢固，是否有细小零件，拉一下带绳索的玩具看长度是否合适。选发声玩具时，要试一下声音是否过大，选会发光的玩具时，要看发光源是否刺眼，以防伤害儿童的听力和视力。

(责编：朱一梵、李栋)