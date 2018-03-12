专家支招：鉴别劣质塑料儿童玩具要看色泽、厚度和闻气味

新华社沈阳３月１１日电（记者罗捷）给孩子买玩具，家长最关心玩具质量安全。一些用劣质塑胶和边角料生产的塑料玩具，有害儿童的健康。业内人士支招，鉴别劣质塑料玩具要看色泽、厚度和闻气味。
沈阳市工商局消费者权益保护处副处长李继红说，鉴别劣质塑料玩具，要看玩具的光泽度和色彩鲜艳度。优质的塑料玩具通常用ＰＶＣ、ＰＰ、ＰＥ等塑料原材料制作，很有光泽。而许多劣质玩具采用“二料”（即废旧塑料制品回收再加工的材料）制成，再加工后色泽变差。
看看玩具的厚度。塑料玩具成品或部件是一次性注塑成型的，如果注塑玩具的内壁过薄，幼儿玩耍时很容易摔破。塑料件脆断成小碎片、尖锐边角，会给儿童造成危险。
闻闻玩具的气味。李继红说，如果塑料儿童玩具有刺鼻气味，那么含有害物质的可能性比较大，比如邻苯二甲酸酯增塑剂类等有害物质。可以先将玩具洗洗、晒一下，尽量将塑料味道挥发出去，减少剥落的颜料和其中的重金属含量。
买玩具时最好试用，摸边角看是否尖锐，晃晃部件是否牢固，是否有细小零件，拉一下带绳索的玩具看长度是否合适。选发声玩具时，要试一下声音是否过大，选会发光的玩具时，要看发光源是否刺眼，以防伤害儿童的听力和视力。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】