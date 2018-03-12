我国首列加长版 动车组“复兴号”亮相

■正在试验中的我国首列长编组“复兴号”动车组。（@魔光老徐 供图）
本报讯（记者红珊通讯员吴可超）3月9日，由中车唐山公司研制的我国首列时速350公里长编组“复兴号”中国标准动车组正式开始型式试验，这是我国最新加长版“复兴号”的首次亮相，它是目前世界上同等运行速度下最长编组的列车。
近年来，中车唐山公司陆续推出时速350公里高速动车组，时速400公里高速综合检测列车，时速250公里城际动车组，时速350公里CR400BF型“复兴号”中国标准动车组等谱系化产品，近500组动车组成为京广、京沪、沪昆、西成等高铁客运专线的主力。
为满足更为复杂多样、长距离、长时间、连续高速运行等需求，中车唐山公司在8辆编组“复兴号”的基础上，又研制出了16辆编组CR400BF-A型“复兴号”中国标准动车组，总长度超过415米，成为新时代中国高铁走向世界的“大国重器”。
时速350公里“复兴号”中国标准动车组，所采用的254项重要标准中，中国标准占了84%，其功能标准和配套标准都高于欧洲标准和日本标准，在节能环保、降低全寿命周期成本、人性化设计，特别是进一步提高安全冗余等方面实现了重大创新。
目前，这列编号为CR400BF-A-3024的16辆长编组“复兴号”动车组，正在位于北京东郊的铁科院环形试验线上进行试验工作。其型式试验将分为静态试验、动态试验两个阶段，主要进行车辆动力学、牵引性能、制动性能、弓网受流性能、网络通信和空气动力学性能等28项整车试验项目。
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