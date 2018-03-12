北京质监：2017全年抽检合格率95.2%同比上升2.4%

人民网北京3月12日电 （邢郑） 据北京市质监局提供数据显示，2017年北京市质量技术监督局对本市生产领域108类1838批次产品开展了质量监督抽查。全年抽检合格率95.2%，同比上升2.4%。抽查结果表明，北京市生产领域产品质量状况总体稳定，未发生区域性、行业性、系统性产品质量安全问题。
北京市质监局产品质量监督处处长刘新华表示，2017年，北京市质监局重点加大了对日用消费品的监督抽查力度，强化消费品质量安全风险防控。全年累计抽查消费品1002批次，合格率96.2%。其中抽查纺织服装、家居纺织品109批次，合格率97.2%；家用电器74批次，合格率87.8%；家具140批次，合格率97.1%。
针对2017年监督抽查和风险监测情况，北京市质监局认真开展原因分析和风险评估。对其中涉嫌属于质量缺陷的162家企业，已按照《北京市质量技术监督局缺陷产品召回监督管理工作规定（试行）》，开展了缺陷调查和产品召回工作，涉及儿童服装、安全及报警系统、低压电器、开关、家具、油漆涂料等34种产品。截至2017年底，已有45家企业确认49款54917件产品存在质量缺陷，向北京市质监局备案了召回计划，并按计划实施了召回。
周三国内油价调整或迎年内首次搁浅 《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，本周三（3月14日）国内成品油零售限价将开启新一轮调价窗口，届时或因幅度不满50元/吨而遭遇年内的首次搁浅。 自2月28日国内成品油价“两连跌”以来，国际油价先扬后抑。前期利比亚最大油田Sha…【详细】
胡润报告：全球白手起家女富豪 六成以上来自中国 人民网北京3月8日电（记者 孙博洋） 3月8日是“国际妇女节”，胡润研究院发布了《2018胡润全球白手起家女富豪榜》。榜单显示，财富总额排名前十的女企业家中，有一半来自中国，并包揽了三甲，周群飞以615亿元人民币的身家成为白手起家的女首富。…【详细】
保监会：2018年将继续深入开展保险小额理赔监测 人民网北京3月9日电 据保监会网站消息，近日，中国保监会召开2018年全国保险消费者权益保护工作会议。保监会副主席梁涛出席会议并讲话。当谈及2018年保险消费者权益保护工作时，梁涛表示，将继续深入开展保险小额理赔监测，加快推进保险服务标准化…【详细】
统计局：2月CPI同比涨2.9% 受春节和气温双重影响 人民网北京3月9日电 据国家统计局网站消息，2月份，全国居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨2.7%；食品价格上涨4.4%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨3.6%。1-2月平均，全国居…【详细】