北京质监：2017全年抽检合格率95.2%同比上升2.4%

人民网北京3月12日电 （邢郑） 据北京市质监局提供数据显示，2017年北京市质量技术监督局对本市生产领域108类1838批次产品开展了质量监督抽查。全年抽检合格率95.2%，同比上升2.4%。抽查结果表明，北京市生产领域产品质量状况总体稳定，未发生区域性、行业性、系统性产品质量安全问题。

北京市质监局产品质量监督处处长刘新华表示，2017年，北京市质监局重点加大了对日用消费品的监督抽查力度，强化消费品质量安全风险防控。全年累计抽查消费品1002批次，合格率96.2%。其中抽查纺织服装、家居纺织品109批次，合格率97.2%；家用电器74批次，合格率87.8%；家具140批次，合格率97.1%。

针对2017年监督抽查和风险监测情况，北京市质监局认真开展原因分析和风险评估。对其中涉嫌属于质量缺陷的162家企业，已按照《北京市质量技术监督局缺陷产品召回监督管理工作规定（试行）》，开展了缺陷调查和产品召回工作，涉及儿童服装、安全及报警系统、低压电器、开关、家具、油漆涂料等34种产品。截至2017年底，已有45家企业确认49款54917件产品存在质量缺陷，向北京市质监局备案了召回计划，并按计划实施了召回。

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