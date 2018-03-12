商务部谈1-2月对外贸易：开局良好 实现较快增长

人民网北京3月12日电 （孙阳）据商务部网站消息，今年以来，商务部会同各地区各部门继续狠抓国务院出台的一系列促进外贸发展的政策落实，对外贸易开局良好，进出口实现较快增长。

海关统计数据显示：1-2月，我国进出口总额4.52万亿元人民币，同比（下同）增长16.7%；其中出口2.44万亿元，增长18.0%；进口2.08万亿元，增长15.2%；顺差3622亿元，扩大37.2%。

日前，商务部外贸司负责人指出，2018年1-2月我国对外贸易主要呈以下特点：

从商品结构看，机电产品出口1.43万亿元，增长18.0%，占比58.4%，其中手机、集成电路等分别增长21.8%、20.1%。同时，纺织服装等7大类传统劳动密集型行业出口也保持较快增长，出口额4923.1亿元，增长19.5%。此外，钢材出口949.7万吨，减少27.1%。从大宗商品进出口情况看，天然气、原油、成品油、煤炭、铁矿砂、大豆进口数量分别增加36.7%、10.8%、10.0%、14.4%、5.4%和5.4%。机电产品进口7759.4亿元，增长17.4%；其中金属加工机床、集成电路、计算机进口额分别增长49.5%、29.2%、15.5%；进口汽车17.7万辆，金额增长14.3%。

从经营主体看，民营企业出口1.18万亿元，增长29.4%，占比48.6%，较去年同期提高4.2个百分点，继续保持出口第一大经营主体地位。外资企业出口9989.9亿元，增长8.7%，占我国出口的比重为41.0%。

从贸易方式看，一般贸易进出口2.65万亿元，增长22.0%，占全国外贸总值的58.7%，较去年同期提高2.5个百分点。

从国际市场看，我国对美国、欧盟、香港等传统市场出口分别增长20.0%、18.1%和12.2%；同时，对“一带一路”沿线国家等新兴市场进出口保持快速增长，同“一带一路”沿线国家合计进出口1.26万亿元，增长21.9%，高于整体增速5.2个百分点，其中对越南、巴西、俄罗斯、印度进出口增幅分别达到48.2%、30.4%、29.5%和19.5%。

(责编：冯人綦、曹昆)