去年汽车产品投诉增长34.3% 家用轿车占比最大

人民网北京3月12日电 （邢郑） 12日上午，中国消费者协会发布全国消协组织受理汽车产品投诉情况。分析显示，2017年度，全国消费者协会投诉与咨询信息系统共录入汽车产品（含零部件）投诉20,474件，比2016年增加5,227件,增长率为34.3%。其中，65.32%的投诉对象是家用轿车，占比最大，其次是汽车零部件，占比25.77%。

长安福特被投诉次数最多

中消协介绍，从投诉涉及的品牌来看，长安福特被投诉850次，排名第一，一汽大众被投诉806次，上汽大众被投诉712次，位列第二、第三名。此投诉数值为绝对值，因为各品牌汽车产品的销售量和保有量不同，消费者应综合考量。

被投诉汽车品牌前十

从被诉汽车前十大品牌看，投诉主要问题均以不履行三包义务、合同违约行为及产品性能三大问题为主，其次是不履行售后承诺和不合格商品问题。

售后服务问题较突出

根据数据，汽车经营者的售后服务、合同及质量问题被投诉占比较大，分别为30.59%、22.19%、20.40%，三项合计占投诉总量的70%以上。

售后服务、虚假宣传、假冒、安全、人格尊严、计量问题投诉量较去年同期出现不同程度的增加。其中，售后服务和虚假宣传问题投诉量增幅相对较大，分别增加4.01%和1.37个%。

具体来看，涉及售后服务问题的投诉主要包括：不履行三包义务，占售后问题比重为31.20%;不履行售后承诺，占售后问题比重为18.39%;同一质量问题多次维修，占售后问题比重为7.28%;售后在三包期内收费修理，占售后问题比重为5.31%。

据悉，去年全年汽车消费投诉案件共受理19,348件，受理率为94.50%，其他为不受理、待受理或移转案件。受理的案件中，达成调解协议13,931件，未达成调解协议2,445件，消费者撤回投诉503件，投诉解决率68.88%，为消费者挽回经济损失1.92亿元。

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