瑞士证劵交易所日渐青眯中国企业

人民网北京3月12日电（记者 赵恩泽）中国公司海外融资上市的途径越来越多了。2018年2月26日，苏黎世的瑞士证劵交易所接受了一家中国公司瑞士金银矿业MMC1登陆 OTC市场，而且市场反映良好。该公司卷商表示，虽然欧洲经济不景气，但是受到中国一带一路建设的投资和贸易的拉动，与其相关企业还是增速不低。

该上市公司总经理阮在长说:“公司选择登录以监管严苛著称的瑞士交易所，就是要 提高公司在未来国际化竞争的水平，有国际顶级的监管机构把关，投认购股权 的伙伴或企业明智的选择给他们带来自由安全的倍增财富的机会，也让观望者 更有信心。”

瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)是瑞士最大的证券交 易所，也是世界上技术最先进的证券交易所之一，公司总部位于苏黎世。股票市场最具权威性的指数:蓝筹指数、SMI、瑞士市场指数都出自于它。

同时， SIX瑞士证交所是世界上第一家在1995年采用全自动交易、清算和结算系统的证券交易所。该公司所属的SIX集团经营着支撑瑞士金融业的基础设施，为世界各地的有价证券交易及结算、金融信息和支付交易等领域提供广泛的综合服务。该公司由其使用者(约130家各种定位和规模的银行)拥有，雇员总数超过4000人，在全球的25个国家开展业务。

据悉，一只新能源股可能将在三个月后做为第二支股票在瑞士证券交易所上市。

(责编：冯人綦、曹昆)