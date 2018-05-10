原标题：石化行业部分领域现投资过热

2017年石油和化学工业主要经济指标均达到六年来最高增速，今年一季度全行业继续保持稳中向好、稳中提质发展态势，多个品种产能利用率提升。但值得注意的是，PX、煤制乙二醇、烯烃、化工新材料等部分领域出现投资过热现象。

这是5月9日《经济参考报》记者在2018石化产业发展大会上获得的信息。对此，国家发改委和工信部相关负责人表示，后续去产能补短板等相关政策和行动将落地，其中包括全力推进危险化学品生产企业改造搬迁、组织今年最后一批智能制造示范试点、出台化工新材料发展指导意见、氮肥磷肥产业的产能置换政策以及《绿色石化工艺名录》等。

主要指标增速创纪录

中国石油和化学工业联合会（下称“中国石化联合会”）数据显示，2017年石油和化学工业全行业主营业务收入13.78万亿元，比上年增长15.7%；利润总额8462亿元，同比增长51.9%；资产总计13.03万亿元，增加5.4%。而今年一季度主营业务收入3.12万亿元，同比增长11.4%；利润总额2296亿元，同比增长22.7%。

“专用化学品、精细化学品、化工新材料等在全行业收入、利润、投资中所占份额进一步增大、经济运行更加平稳，向好态势更加巩固。”中国石化联合会会长李寿生在会上介绍说，化工行业收入增长的83.4%来自于这三大领域。

与此同时，推进供给侧结构性改革两年来，传统产业的产能过剩局面得到有效遏制。据了解，2017年炼油行业累计淘汰落后装置119套，合计淘汰落后产能8980万吨；全年合成氨产能减少165万吨，尿素退出280万吨，还有2000多万吨产能处于停产状态；磷肥退出7.5万吨，约有十几家企业合计100多万吨产能处于停产状态；电石转产、淘汰的产能达到350万吨，长期停产的产能还有900万吨；PVC退出28万吨，烧碱退出27万吨；涂料退出小企业约3000家。

在此之下，整个行业产能利用率也有所提高。当天在会上发布的《2018年度重点石化产品产能预警报告》（下称《报告》）显示，中国石化联合会重点监测的28个品种主要石化产品，2017年平均产能利用率为72.2%，较上年提升3.1个百分点。

部分领域现投资过热

“石化产业是我国国民经济的支柱产业，处于世界前列，但与高质量发展的总体要求相比，发展不平衡不充分问题仍比较突出，主要表现在产能结构性过剩，安全环保压力加大，自主创新能力不强，产业制造水平不高等方面。”国家发展改革委产业协调司副司长卢卫生在会上直言。

《报告》也指出，随着行业效益好转、项目审批权下放及金融行业对实体经济支持增加等相关政策出台，部分投资过热领域需引起重视。“十三五”末和“十四五”期间，中国石化市场将面临巨大的供应压力，投资多元化及产能集中释放将加剧未来石化产品的市场竞争。

“PX作为近几年国内少数缺口较大的化工产品之一，企业投资热情较高。”中国石化联合会副秘书长孙伟善介绍说，预计“十三五”期间，国内在建、拟建PX项目较多，投产时间相对集中，其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型炼化一体化项目均配套较大规模PX装置，地方炼油企业谋求炼油转型发展，也有多个在建和计划项目。

同时，随着国家对煤化工产业支持力度不断加大，煤制乙二醇产能稳步提升，项目经济效益良好，促使国内煤制乙二醇建设及规划再掀热潮。而同期下游聚酯产能增长速度放缓，届时将出现产能过剩的局面。

引发新一轮投资热的还有烯烃项目。《报告》指出，美国页岩气革命后，乙烷产量激增，在目前乙烷市场价格下，相比于石脑油裂解制乙烯有一定价格优势，一些企业计划进口乙烷裂解制乙烯。据不完全统计，目前在建和拟建进口乙烷裂解项目有十几个之多，部分项目在资源、港口、运输等尚未落实的情况下就盲目投资，风险较大。随着乙烯、丙烯项目的大量建设，2020年至2025年，主要下游产品，如聚乙烯、聚丙烯、环氧丙烷等进口量将大幅减少，其中聚丙烯可能供过于求。

化工新材料领域的状况则是一方面产能过剩，一方面高端产品全靠进口。据孙伟善介绍，受国内需求增长缓慢、进口产品冲击以及工艺技术有待突破等因素制约，国内碳纤维、高吸水性树脂、聚甲醛等化工新材料产品产能利用率较低，其中，碳纤维行业平均利用率不足四成。

系列政策和行动将落地

在李寿生看来，今后一段时间，不断加大产业结构转型升级力度，深化供给侧结构性改革，仍然是石化行业的首要任务。

卢卫生也认为，目前石化产业存在结构性过剩和部分化工品短缺并重的局面，因此应坚持去产能和补短板。坚决淘汰落后和低效产能，严格控制部分行业新增产能，今后除七大石化基地之外，其他地区原则上不再规划新的项目。同时，依托园区优化布局，完善配套设施，降低成本，增加效率，倒逼小散乱企业退出。

据工信部原材料工业司副司长潘爱华透露，该部门今后重点抓的第一个工作就是，全力推进危险化学品生产企业改造搬迁工作，全国涉及1300家企业。另一个重点工作则是传统产业改造和升级，后续将出台氮肥、磷肥行业的产能置换方案。

《报告》还建议，加快培育战略性新兴产业，如石墨烯、高性能复合材料、电子化学品、功能性膜材料等。“我们初步编制了一个产业政策文件，这对化工行业发展新材料有很好的指导作用。”潘爱华称。

2017年，国家发改委和工信部联合制定了《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》，并于12月5日发布实施。《意见》中的第六大任务“健全行业绿色标准”提出，适时发布《绿色石化工艺名录》。就在9日的会议上，该名录正式公示。

“今年委托了石化联合会对化工园区的标准进行研究。”潘爱华透露，今年的一大重点任务还涉及两化融合和智能制造，今年将组织最后一批智能制造示范试点，目前部分省份已经开启相关工作。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)