原标题：“湾长制”今年将扩大试点范围

国家海洋局近日在浙江省台州市召开“湾长制”试点工作领导小组第一次会议暨现场会。会议提出，今年是“湾长制”试点工作的关键之年、深化之年，要扩大试点工作范围，尽快形成在全国全面建立实施“湾长制”的意见和配套制度标准体系。

为强化海洋生态环境保护工作，加快推进海洋生态文明制度建设，2017年初，国家海洋局印发相关意见，成立“湾长制”试点工作领导小组，在浙江、秦皇岛、青岛、连云港、海口一省四市先期开展了“湾长制”试点工作。一年多来，这些试点是如何探索“湾长制”工作的？对下一步向全国推广积累了哪些有益的经验？

浙江：“湾滩结合”，责任全覆盖

湾是滩的“骨架”，滩是湾的“细胞”。浙江省海洋与渔业局局长黄志平认为，“湾滩结合”是浙江省试点工作最大的特色亮点，也是坚持“宜湾则湾、宜滩则滩”基本原则的浙江实践。

据介绍，通过湾滩一体设置，做到统分结合、上下联动，全省形成“以湾统滩、以滩联湾”的治理框架，实现管理海域和海滩全面覆盖的目标。同时，浙江将“湾长制”和生态红线、灾害应急防御、渔场修复振兴暨“一打三整治”相结合，打出组合拳。

据初步统计，截至2017年底，浙江省已确定各级湾（滩）长近2000名，其中市级湾（滩）长9名、县级湾（滩）长97名、乡（镇）级滩长553名，村级滩长及护滩员1309名。沿海五市以湾长为龙头、滩长为骨干、部门配合、全面覆盖的湾（滩）长组织体系已初步建成。

走进温岭石塘镇，沿海滩涂上的公示牌标明了“湾长”姓名、工作职责、联系电话、举报二维码等信息。随着“湾长制”的深化，石塘半岛还滩于民、融滩于景，从无人问津的荒滩乱石，变成了热门旅游度假区。目前，浙江省已基本完成湾（滩）长制公示牌设立、辖区内海滩底数摸清两个100%的目标，为实施精准治理打下良好基础。

在实践中，浙江各地各部门因地制宜开展先行先试，涌现了一批特色鲜明的创新做法。比如临海市建立滩涂专职宣传员制度，聘任专职巡查员，强化滩涂巡查力度；玉环市积极研发“滩长助手”APP，科技助推提高效率。

此外，沿海各地积极完善部门联动机制，深入开展联合执法、联合办案。2017年，共查处各类违法案件2300多起，取缔“三无”渔船729艘，清理违禁渔具26.7万顶。

青岛：打造蓝色海湾治理示范湾

青岛依海而建，因湾而兴。对于青岛来说，海洋环境尤为重要。青岛市海洋与渔业局相关负责人表示，青岛共有49个海湾，目前近岸海域98.5%的海水符合优良标准，胶州湾优良水质面积由2010年的46.4%上升到71.8%。

胶州湾，是青岛“怀抱”里的一片海。据介绍，当地每季开展一次胶州湾水质联合监测，及时互通监测数据和评价结果，全市布设各类监测站位400多个，海洋监测覆盖率和数据均居全国首位，海域动态监管体系建设实现四级联通，实现重点海湾监视监控全覆盖。

治海先治河，治河先治污，青岛对大沽河、李村河、墨水河等入湾河流实施综合整治，完成14处黑臭水体治理。环胶州湾建成运行污水处理厂14座、污水排水管网4813公里，污水集中处理率提升至90%，尾水全部达到一级A排放标准。同时，青岛组织实施120余家沿胶州湾企业关停并转，青钢集团、海晶化工、啤酒麦芽厂等一批工业企业转移搬迁。

此外，青岛海开展“蓝色海湾”、“南红北柳”、“银色沙滩”、“生态岛礁”等海洋生态修复工程，开展红岛南岸线、黄岛红石岸线整治等项目，2017年完成岸线整治14公里，修复滨海湿地面积84万平方米，恢复生态廊道植被63万平方米。规划建设环胶州湾绿道197.4公里，现已建成65公里，打造了灵山湾城市阳台、鳌山湾蓝谷滨海公园等市民亲海空间。

海洋环境的改善，也引来了极度濒危物种“神话之鸟”——中华凤头燕鸥的光临。下一步，青岛将加快实现蓝色海湾治理目标，努力打造成全国海洋生态文明建设和蓝色海湾治理的示范湾。

秦皇岛：每一米岸线都有人管

秦皇岛市拥有1805平方公里海域、162.7公里海岸线。其中，61.5公里的自然海岸沙滩，滩面开阔，沙软潮平，成为秦皇岛的金字招牌、优势资源和宝贵财富。

随着沿海区域开发强度加大，人口密度增加和严重的风暴潮侵袭，海岸沙滩存在着侵蚀严重、违法建筑和占滩行为破坏等问题。为着力解决这些突出问题，规范渔业用海行为，修复侵蚀岸线，2017年年底开始，秦皇岛市开始“湾长制”试点工作。

据介绍，秦皇岛将海岸线、岛屿岸线、突堤码头岸线和滩涂湿地，划分为七个责任区，县区主要领导任湾长。将25段自然岸线和21段人工岸线划分为46个基层责任区，相关部门和单位负责人任基层湾长。确立了2018年5月底前、2018年年底前、2020年年底前三个工作目标，安排部署了海岸沙滩综合整治、实施“湾（滩）长制”综合监管两部分工作，以及清理取缔浅海非法养殖、严格海洋资源开发监管等5大项、14小项任务。

参照“河长制”模式，秦皇岛在全市所有海岸沙滩建立推行“湾长制”，让每一米岸线都有人管、有管护的标准，并有奖惩的措施。同时，根据海域岸滩现状，结合“蓝色海湾”整治试点等工作开展情况，提出了远、中、近三期进度安排和目标任务，远近结合，既着眼于解决当前具体问题，又有可实现的远景规划。

连云港：创新治理，打造蓝色海州湾

江苏连云港市海洋与渔业局负责人表示，连云港是中国海岸线南北分界点，当地立足自身资源禀赋，坚持以生态理念统领海洋综合管理，推动海洋生态文明建设。

在推进“湾长制”过程中，连云港在全国率先建成海洋三维立体综合监管平台，首个国家级海域无人机监管应用基地挂牌，并建成国家卫星遥感连云港接收站，全市累计升级、建成高清远程监控点12处，基本覆盖全市重点用海项目及近岸部分重点海岛。同时，入海河流、重点入海排污口、海洋功能区、海洋保护区、旅游度假区等也是监控的重点，每年定期发布环境质量公报。

连云港市还实施“东亚海”项目，推动海岸带综合管理与国际标准对接，获得联合国开发技术署等国际组织关于海岸带综合管理标准认证，成为全国首批通过认证的6个海岸带综合管理示范区之一。

同时，法治海洋建设纵身推进，在全国率先出台首部海洋牧场管理领域专门立法，率先制定首部滨海湿地专门立法。

“蓝色海湾”、“生态岛礁”等海域海岛整治修复工程实施中，连云港采取“市级规划、县区实施、企业参与”的方式积极推进海域、海岛整治修复。经过整治，秦山岛、连岛、竹岛、羊山岛以及岸线、滨海湿地生态环境明显改善。

为保护和恢复海州湾渔业资源，连云港市还深入实施海洋牧场示范区建设工程，累计投放人工鱼礁6.2万个，放流各类苗种超30亿单位，形成海洋牧场区170平方公里，获批全国首批国家级海洋牧场示范区。

海口：保护与利用并重

海口市位于海南岛北部，海域面积830平方公里，海岸线长136.23公里，海洋生态环境优越，海岛和港湾数量众多，滨海旅游资源丰富。当地海洋与渔业部门负责人认为，在海口市推行“湾长制”具有良好的基础。

究其原因，是因为其入海河流流域面小，陆海统筹容易实现；水质一二类比例高，基础生态本底良好；建成区水系已清查，污染来源容易厘清；监督热线制度完善，后期工作开展顺利；湾长河长湿地示范，全城形成环保共识等。

推进过程中，海口市坚持生态引领，陆海统筹，沿海先治陆，提出系统推进生态修复方案，最重要的是通过水体治理和湿地城市建设改善生态环境质量。

同时，始终坚持保护与利用并重，大力改善生态环境，在保护中发展，在发展中保护，力求提升海洋生态环境质量和效益。比如发展邮轮、游艇经济。目前，海口已建成2个游艇码头，共有253个泊位，正规划新建一批游艇码头和邮轮母港。再如发展休闲渔业，建设休闲渔村，以渔村生活体验、热带民俗文化体验以及海上捕捞垂钓等休闲娱乐方式为主，并逐步配套多元化的绿色商业综合体。

此外，美舍河湿地修复工程也是海口生态、经济和社会发展等多重效益共赢的实践范例。据介绍，美舍河湿地生态得到修复，形成了蓄水防洪的天然“海绵”，系统解决了水污染问题，并有效缓解了城市热岛效应；修复后的美舍河成为城市新的旅游休闲业态群，也增加了周边居民、海口市民的生活幸福指数。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)