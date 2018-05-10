原标题：院士入驻高职院校 大材小用还是大势所趋？

院士入驻高职院校 大材小用还是大势所趋

本报记者 俞慧友

职业教育的利好消息最近接二连三。5月6日，2018年全国职业教育活动周启动仪式在天津举行，一年一度的全国职业院校技能大赛也拉开了帷幕；5月8日，国务院发布《关于推行终身职业技能培训制度的意见》。如何办好我国的职业教育，国家已经做好了顶层设计。

未来的大国工匠从哪里来？如何加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才？在地方，一些特色行业的高职院校已经行动起来。

大势所需，大国制造呼唤高职转型升级

近日，我国铁路高职院校中首个“院士工作站”落户湖南铁路科技职业技术学院，中国工程院刘友梅和丁荣军两位院士领衔，携“高铁安全”科研项目“入驻”该校。签约仪式上宣布了两项重磅消息，将组建“高铁运行安全保障工程技术研究中心”管理委员会、专家委员会和学院科学协会，并与中国中车株洲电力机车有限公司进行校企战略合作。

未来，该站将重点针对轨道交通运营安全监测体系、轨道交通智能制造、轨道交通实用技术人才培养模式三个方面开展研究。

刘友梅院士说：“我国是一个交通大国，要提升到交通强国的地位，就要求我们不单要由大学培养高端科技人才，也要有大量实用技术人才来支撑轨道交通产业的实际制造、生产、试验。”

对此，湖南铁路职业技术学院党委书记刘剑飞表示，院士工作站“入驻”高职院校是大势所趋。

他认为，随着“中国制造2025”战略的不断推进，“立体”式的人才需要日益凸显。既要有开拓高精尖技术的领军人才，也要有工程技术人才和实用技术人才。院士到高职院校建工作站，一个重要原因，便是助力培育实用技术人才，特别是大国制造业发展亟须的高级技工人才。“院士的加盟，对学校人才培育的教材开发、新技术开发、教学模式改革等，都有极大促进。”刘剑飞告诉科技日报记者。

该校城市轨道交通通信信号技术专业负责人任建新也表示：“院士加盟高职院校，可以带来人才培育的‘升级’。”他举例，学校在培育维护高铁运营设备的高铁信号工上，重点一直落在“设备维护”上。院士加盟后，则有望培育出能在设备制造厂做技术研发的人才。

大材小用？有人点赞有人质疑

首个高职“院士工作站”很快让这所高职院校成为业内关注的热点。除“羡慕点赞”外，还有很多的“疑惑”。

院士缘何相中高职院校？高大上的科研课题，为何不偏不倚地“砸”在了科研力量不强的高职院校？

对此，21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，高职院校招聘院士，这种建一流师资队伍的气魄值得肯定。“职业院校与普通高等院校本就是平等的，只是办学定位不同而已。”

以铁路行业为例。目前，我国铁路行业创新型人才培养，主要集中在西南交大、北京交大、中南大学等国家重点高校。但在这一行业，培育工程技术类人才的应用型高校并不多。铁路行业内的高职院校，除培育实用技术人才外，也承接工程技术人才的部分培育任务。

“高等教育，包含人才培养、科学研究、科技服务、文化传承等四大功能。离开了‘研’的高职院校，所做的产教融合都只是浅层次的。”湖南铁路职业技术学院副院长陈彬说。

熊丙奇表示，院士走进高职院校是否“大材小用”不是看身份，而要看具体从事什么工作。“假如高职院校是希望借高层次人才，来提升学校的办学层次，瞄准升本成为学术性大学，那这样的办学定位是令人忧虑的；但如果学校结合自身办学定位，并根据职业教育的特点来设计高层次人才的岗位职责，那这样的人才新政能服务于学校建成现代职业院校，提高职业教育的质量。”

“一方面，院士走进高职院校可以引领和促进技能型人才培养，提升职业教育质量，增强职业院校核心竞争力；另一方面，在推进产教融合、促进技术研发推广、促进高职院校科研工作、提升高职院校师资能力上，也将带来积极的影响。”湖南省教育厅职成处处长余伟良表示，开展技术研发和推广，深度融入产业发展的核心，将是职业院校未来发展的必经之路。作为高等教育的一分子，高职院校的转型发展，同样也需要领域专家“把脉问诊”，引领高职院校朝着更高的水平迈进。

培育大国工匠，全社会都要参与

“高职教育，需要全社会的重视与参与，真不是‘别人家孩子的教育’。只有高度重视和积极采取行动，才有利于大国工匠的培育。”刘剑飞说。

这也是诸多关注职业教育人士的共识。早在2016年全国两会上，代表委员们就曾狠批了职业教育中的“三观不正”。有人认为，只有考不上大学的孩子，才被迫选择职业教育。“职业教育应该是国民教育，每个人都该在工作全过程中接受终身教育。不应是‘别人家孩子的教育’。”湖南省核工业地质局局长何寄华代表说。

“尽管高职院校建设十分重要，但受重视程度还远不够。”刘剑飞说。实用技能型人才的培育，不能“坐在岸边学游泳”，必须校企研协同推进。比如单纯依靠学校培育，学生走上工作岗位，要想独立开展工作，至少需要再在工作单位当三年“学徒”。“人才缺口较大的实用技能人才培育周期过长，亟须和企业、院所联动，共同签订‘订单’培育这类人才。”刘剑飞说。

在签约仪式上，刘友梅院士表示，拟将院士工作站建成一个开放的、高水平的应用平台，开展科学研究、学科建设、科技攻关，汇聚和培养学科人才，不断增强学院自主创新的能力。

按照规划，院士工作站将协调研发和育人两大方向引领发展。

“我们主要培养操作型工匠人才，也积极破冰对大国工匠的培育。但如果老师们都不参与科研，就不具备对前沿科技的敏锐和‘眼界’。事实上，从高职院校总体上看，能培育‘大国工匠’的师资力量都十分薄弱。有了工程技术中心、院士工作站，能帮助教师‘补课’，助力高职院校提高师资队伍建设，在教材开发、教学研究上，都有助益。”陈彬说。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)